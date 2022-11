FOTO| Preșcolarii, părinții și cadrele didactice de la Grădinița cu P. P Step By Step Nr.12 Alba Iulia au participat la „săptămâna actelor de bunătate”

IUBIREA, BUNĂTATEA, RESPECTUL, CREDINȚA și DĂRNICIA sunt unele dintre cele mai importante valori care conduc la formarea viitorilor adulți responsabili, empatici și implicați in viața comunității. În acest sens, în săptămâna 21.11-25.11.2022 am inițiat acțiunea caritabilă ,,Săptămâna legumelor și fructelor donate”, în care au fost implicați preșcolarii si părinții acestora, precum și cadrele didactice din Grădinița cu P. P Step By Step Nr.12 Alba Iulia reprezentată de managerul Veronica Suciu.

Este minunat când oamenii se unesc pentru a aduce bucurie și sprijin altor copii aflați în dificultate! Micii voluntari au pregătit numeroase daruri constând în legume, fructe, dar și alimente necesare traiului zilnic pentru copiii de la Centrul de Zi ,,Izvorul Tămăduirii” din Oarda de Jos, coordonat de Pr. Duda Marcel.

Copiii din centru au fost invitați la grădinița noastră și au venit însoțiți de d-ra pedagog Păcurar Sorina, iar aici au avut parte mai multe surprize: cântece, jocuri interactive, felicitări și cadouri dăruite cu mult drag de prietenii de la grădiniță.

Pe această cale, transmitem mulțumiri tuturor celor implicați în acțiunea noastră caritabilă! (prof. înv. preșcolar. Ioana Delia Cristea, Responsabil Imagine al GPP Step by Step Nr12 Alba Iulia)