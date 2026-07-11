Curier Județean

VIDEO | Scandal într-o familie din Sâncel: Bărbat de 30 de ani, reținut de polițiști după ce și-a bătut tatăl

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Scandal într-o familie din Sâncel: Bărbat de 30 de ani, reținut de polițiști după ce și-a bătut tatăl

Un bărbat de 30 de ani, din Sâncel, a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut tatăl în timpul unui scandal izbucnit în familie.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iulie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Sâncel, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 10 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 30 de ani, în timp ce se afla la domiciliul său, respectiv în localitatea Sâncel, satul Iclod, pe fondul consumului de alcool, l-ar fi amenințat cu acte de violență și l-ar fi lovit cu un obiect contondent, în zona coapsei, pe tatăl său, în vârstă de 54 de ani.

Față de bărbatul, în vârstă de 30 de ani, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

În cursul zilei de azi, 11 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea dispunerii măsurilor legale.

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