Accident grav în Alba: Biciclist în stop cardio-respirator după ce a fost lovit de o mașină la Balomiru de Câmp. Intervine elicopterul SMURD

Accident grav în Alba: Biciclist inconștient după ce a fost lovit de o mașină la Balomiru de Câmp. Intervine elicopterul SMURD

Un accident grav a avut loc sâmbătă, în jurul orei 11.20, în Alba. Un biciclist a fost lovit de o mașină la Balomiru de Câmp. Intervine și elicopterul SMURD.

Echipajul SMURD Cugir și un echipaj de Terapie Intensiva Mobilă SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia intervin pentru acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs in loc. Balomiru de Camp.

Din informațiile primite de la apelant ar fi vorba despre un biciclist lovit de autoturism, posibil in stare inconștientă.

De asemenea, a fost solicitat si un Elicopter SMURD din cadrul UPU Tg. Mureș.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului. Persoana se află în stop cardio-respirator, s-au început manevrele de resuscitare.

UPDATE IPJ: Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Balomiru de Câmp, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Din informațiile primite de la apelant, ar fi vorba despre un biciclist care ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism. Biciclistul ar fi suferit leziuni corporale grave. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor.

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