Accident rutier cu o mașină implicată la Cergău: Intervin salvatorii din Blaj
Accident rutier cu o mașină implicată la Cergău: Intervin salvatorii din Blaj
Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 11.50, în comuna Cergău. Intervin salvatorii din Blaj.
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Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și evenimentul medical la un accident rutier produs în localitatea Lupu, în comuna Cergău.
În accident ar fi un autoturism implicat, fără persoane încarcerate.
La misiune participă autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
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