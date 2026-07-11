Accident rutier cu o mașină implicată la Cergău: Intervin salvatorii din Blaj

Scandal într-o familie din Sâncel: Bărbat de 30 de ani, reținut de polițiști după ce și-a bătut tatăl Un bărbat de 30 de ani, din Sâncel, a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut tatăl în timpul unui scandal izbucnit în familie. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iulie 2026, polițiștii Secției 6 […]