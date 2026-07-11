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12-13 iulie 2026 | Cod galben de furtuni în Alba și alte județe din țară: Averse torențiale, vijelii și grindină până duminică noaptea

Ioana Oprean

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Cod galben de furtuni în Alba și alte județe din țară: Averse torențiale, vijelii și grindină până duminică noaptea

Meteorologii ANM au emis sâmbătă dimineața noi avertizări meteo cod galben de furtuni, valabile în Alba și alte alte județe din țară, în intervalul 12 iulie, ora 12.00 – 13 iulie, ora 02.00.

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Va fi instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, vijelii și grindină, până duminică noaptea.

Duminică (12 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și în Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar mai ales seara și noaptea în Dobrogea.

Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi duminică (12 iulie) izolat și în restul teritoriului, iar la începutul săptămânii viitoare pe arii extinse, mai ales în jumătatea de est a țării.

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