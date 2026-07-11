Adolescentă de 18 de ani, din Alba, bătută și amenințată cu cuțitul de iubitul său, din Geoagiu. Tânărul și-a agresat și mama. A fost reținut de polițiști

O adolescentă de 18 de ani, din Alba, a fost bătută și amenințată cu cuțitul de iubitul său, din Geoagiu. Tânărul și-a agresat și mama care a încercat să aplaneze conflictul. A fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

Potrivit IPJ Hunedoara, la data de 10 iulie 2026, în jurul orei 19:45, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Geoagiu au fost sesizați cu privire la un caz de violență în familie produs într-o locuință din orașul Geoagiu.

Din verificările efectuate la fața locului a reieșit faptul că, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict izbucnit în familie, un tânăr de 18 ani, din Geoagiu, și-ar fi agresat fizic concubina, o tânără de 18 ani, din Aiud. În încercarea de a aplana conflictul, mama acestuia, o femeie de 34 de ani, din Geoagiu, ar fi fost, la rândul ei, agresată.

De asemenea, tânărul ar fi luat un cuțit de bucătărie și le-ar fi amenințat pe cele două femei. După producerea incidentului, acesta a părăsit locuința și s-a refugiat într-o zonă cu vegetație din apropierea râului Mureș.

Polițiștii au intervenit de îndată, desfășurând activități specifice pentru identificarea agresorului, care a fost depistat la aproximativ un kilometru de locul comiterii faptelor și imobilizat în condiții de siguranță.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare, iar față de tânărul de 18 ani a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.

Polițiștii reamintesc că orice formă de violență, indiferent de mediul în care se produce, este tratată cu maximă seriozitate, iar intervenția promptă și sesizarea imediată a autorităților pot preveni producerea unor consecințe grave.

Recomandări preventive:

* Nu tolerați niciun act de violență și solicitați imediat sprijinul poliției prin apel la 112 atunci când viața, integritatea fizică sau libertatea unei persoane sunt puse în pericol.

* Dacă sunteți victima unor acte de violență în familie sau cunoașteți astfel de situații, sesizați autoritățile cât mai rapid.

* Evitați escaladarea conflictelor și îndepărtați-vă din zona de pericol atunci când acest lucru este posibil, solicitând ajutorul persoanelor din apropiere sau al instituțiilor competente.

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