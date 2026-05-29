FOTO: Portarul albaiulian Mihai Mincă, la reeditarea duelului UEFAntastic FCSB – Rapid!

Portarul albaiulian Mihai Mincă, prezent la reeditarea duelului UEFAntastic FCSB – Rapid!

Albaiulianul Mihai Mincă (41 de ani) a fost prezent pe „Arcul de Triumf, la reeditarea duelului UEFAantastic, FCSB-Rapid, după două decenii de la sfertul epic de finală

Citește și: FOTO | Mihai Mincă va da lovitura simbolică de start la meciul CSM Unirea Alba Iulia-Sănătatea Cluj: Duel decisiv pentru calificarea la barajul de promovare în Liga 2

Săptămâna trecută, Mincă a dat lovitura simbolică de începere pe „Cetate” la întâlnirea dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, din ultima etapă a play-off-ului Ligii 3.

A făcut parte din lotul Rapidului din Giulești, sub comanda lui Răzvan Lucescu, când „vișiniii” au jucat în sferturile Cupei UEFA în 2006. În martie 2006 a primit Medalia „Meritul Sportiv” clasa a II-a cu o baretă din partea președintelui României de atunci

Jucătorii care atunci se duelau în „sferturile” Cupei UEFA au terminat pentru a treia oară la egalitate, scor 0-0, pe stadionul „Arcul de Triumf”, în reeditarea sfertului UEFAntastic din 2006. La fel ca în cele două meciuri de atunci, scorul a fost egal. În frunte cu antrenorii Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu, jucătorii s-au străduit să-i bucure pe cei 2.800 de fani prezenți pe stadion. După ultimul fluier al lui Alexandru Tudor, jucătorii au uitat de rivalitatea de acum 20 de ani. S-au îmbrățișat unii cu alții, apoi s-au îndreptat din nou către fanii de pe margine, pentru autografe și poze.

FCSB: Carlos, Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin, Valentin Badea, Ovidiu Petre, Pantelis Kapetanos;

Rapid: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă, Adrian Rusu, Flavius Moldovan, Ionuț Stancu, Ionuț Rada, Ciprian Vasilache, Vali Negru, Valentin Bădoi, Artiom Karamyan, Robert Ilyes, Emil Dică, Dănuț Perjă, Marius Măldărășanu, Nicolae Grigore, Daniel Pancu, Lucian Burdujan, Daniel Niculae, Cristi Săpunaru, Marius Constantin, Vasile Maftei, Romeo Stancu, Arman Karamyan, Nae Constantin, Mugurel Buga, Viorel Moldovan

Sursa: Gazeta Sporturilor, Foto: Sport Pictures

FOTO: Horațiu Han și Vasile Lombrea, primarii din Alba care au jucat fotbal pentru România la Piatra Neamț, într-o întâlnire demonstrativă!

Horațiu Han și Vasile Lombrea, sunt cei doi primari din Alba care au jucat fotbal pentru România la Piatra Neamț, într-o întâlnire demonstrativă! Cei doi edili din Alba, Horațiu Han (Livezile), Vasile Lombrea (Sălciua), au făcut făcut parte din echipa primarilor din România. „Tricolorii" au evoluat într-o partidă amicală la Piatra Neamț, cu Generația Ceahlăului,

FOTO: Cupa „Nicușor Marcu”, ediția a cincea, în Cetatea Marii Uniri, până duminică 31 mai 2026 | Competiție de tradiție în memoria regretatului antrenor de baschet

Cupa „Nicușor Marcu", ediția a cincea, în Cetatea Marii Uniri, până duminică 31 mai 2026 | „The Golden Road", competiție de tradiție în memoria regretatului antrenor de baschet Cupa „Nicușor Marcu", ediția a cincea se desfășoară în această perioadă, până duminică, 31 mai, în Cetatea Marii Uniri.

AJF Alba, sute de mingi și de medalii pentru echipele de copii și juniori din județ | | La sediul AJF, în perioada 8-19 iunie, la ultima etapă de Interligă și în 14 iunie, pe „Cetate” 

AJF Alba, sute de mingi și de medalii pentru echipele de copii și juniori din județ | | La sediul AJF, în perioada 8-19 iunie, la ultima etapă de Interligă și în 14 iunie, pe „Cetate", la ziua fotbalul județean Ca în fiecare an, la finele stagiunii fotbalistice, Asociația Județeană de Fotbal Alba premiează echipele care

