Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din Galați: ,,Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți”

Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a transmis, recent, că a vorbit cu președintele României, Nicușor Dan despre drona care a lovit o clădire rezidențială din Galați.

El transmite că NATO este solidară cu România și că este pregătită să apere ,,fiecare centimetru” din teritoriul aliat. 

Mesajul integral tradus publicat de NATO, pe pagina oficială de Facebook este următorul:

„Tocmai am vorbit cu președintele Nicușor Dan al României despre drona rusească care a lovit o clădire rezidențială din Galați. L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și am exprimat compasiune pentru cei răniți în acest incident. Am afirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Vom continua să ne îmbunătățim starea de pregătire pentru a descuraja și a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv din partea dronelor.

Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți. Ei continuă să vizeze civilii și infrastructura civilă din întreaga Ucraină. Iar noaptea trecută a demonstrat încă o dată că implicațiile războiului lor ilegal de agresiune nu se opresc la graniță.

Războiul Rusiei trebuie să se încheie, la fel ca și nerespectarea de către Rusia a siguranței civililor. La rândul nostru, vom continua să ne consolidăm descurajarea și apărarea acasă și vom continua sprijinul nostru pentru Ucraina, în timp ce se apără împotriva agresiunii Rusiei.”, Secretarul General Mark Rutte

29-30 mai 2026 | Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben

Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și atenționări de tip Cod Galben privind intensificările vântului care vor afecta o mare parte a țării în intervalul 29–30 mai 2026. Meteorologii avertizează că rafalele vor ajunge la […]

Ilie Bolojan despre drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați: „Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian”

Ilie Bolojan despre drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați: „Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian" În cursul nopții trecute, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane.

PENSII 2026 | Pilonul II de pensii a depășit în premieră pragul de 2 miliarde de lei într-o lună obișnuită

Pilonul II de pensii a depășit în premieră pragul de 2 miliarde de lei într-o lună obișnuită Contribuțiile virate de români în aprilie 2026 pentru pensiile administrate privat (Pilonul II), aferente veniturilor obținute în februarie 2026, au depășit pentru prima dată pragul de 2 miliarde de lei într-o lună fără bonusuri sau prime specifice sărbătorilor.

