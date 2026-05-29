Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din Galați: ,,Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți”

Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a transmis, recent, că a vorbit cu președintele României, Nicușor Dan despre drona care a lovit o clădire rezidențială din Galați.

El transmite că NATO este solidară cu România și că este pregătită să apere ,,fiecare centimetru” din teritoriul aliat.

Mesajul integral tradus publicat de NATO, pe pagina oficială de Facebook este următorul:

„Tocmai am vorbit cu președintele Nicușor Dan al României despre drona rusească care a lovit o clădire rezidențială din Galați. L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și am exprimat compasiune pentru cei răniți în acest incident. Am afirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Vom continua să ne îmbunătățim starea de pregătire pentru a descuraja și a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv din partea dronelor.

Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți. Ei continuă să vizeze civilii și infrastructura civilă din întreaga Ucraină. Iar noaptea trecută a demonstrat încă o dată că implicațiile războiului lor ilegal de agresiune nu se opresc la graniță.

Războiul Rusiei trebuie să se încheie, la fel ca și nerespectarea de către Rusia a siguranței civililor. La rândul nostru, vom continua să ne consolidăm descurajarea și apărarea acasă și vom continua sprijinul nostru pentru Ucraina, în timp ce se apără împotriva agresiunii Rusiei.”, Secretarul General Mark Rutte

