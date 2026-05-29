FOTO | Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir

Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir

Ieri după-amiază, o misiune mai puțin obișnuită, dar contracronometru, a pus la încercare abilitățile și ingeniozitatea echipei SVSU Cugir.

Joi, 28 mai 2026, în jurul orei 17:00, în localitatea Vinerea, pe strada Șantierului, zona „Sub Coastă”, la groapa de nisip, patru caprine care se aflau la păscut au alunecat și au căzut într-o râpă adâncă, rămânând blocate.

Din cauza terenului extrem de nisipos și alunecos, misiunea de salvare a fost o adevărată provocare, existând în permanență riscul unor noi prăbușiri de pământ.

Pentru a ajunge în siguranță la animale și pentru a le aduce la suprafață nevătămate, pompierii voluntari de la SVSU Cugir au fost nevoiți să folosească echipamente speciale de alpinism și salvare: frânghii de siguranță, hamuri de ancorare, dar și multă răbdare și tehnică pentru a nu speria animalele deja panicate.

Din fericire, după eforturi susținute, toate cele 4 caprine au fost extrase cu bine din râpă și au fost predate proprietarului.

Felicitări echipei SVSU Cugir pentru promptitudine, implicare și profesionalism, indiferent de natura misiunii! Fiecare viață contează!

