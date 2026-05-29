FOTO | Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir

Ioana Oprean

acum 2 ore

Ieri după-amiază, o misiune mai puțin obișnuită, dar contracronometru, a pus la încercare abilitățile și ingeniozitatea echipei SVSU Cugir.

Joi, 28 mai 2026, în jurul orei 17:00, în localitatea Vinerea, pe strada Șantierului, zona „Sub Coastă”, la groapa de nisip, patru caprine care se aflau la păscut au alunecat și au căzut într-o râpă adâncă, rămânând blocate.

Din cauza terenului extrem de nisipos și alunecos, misiunea de salvare a fost o adevărată provocare, existând în permanență riscul unor noi prăbușiri de pământ.

Pentru a ajunge în siguranță la animale și pentru a le aduce la suprafață nevătămate, pompierii voluntari de la SVSU Cugir au fost nevoiți să folosească echipamente speciale de alpinism și salvare: frânghii de siguranță, hamuri de ancorare, dar și multă răbdare și tehnică pentru a nu speria animalele deja panicate.

Din fericire, după eforturi susținute, toate cele 4 caprine au fost extrase cu bine din râpă și au fost predate proprietarului.

Felicitări echipei SVSU Cugir pentru promptitudine, implicare și profesionalism, indiferent de natura misiunii! Fiecare viață contează!

VIDEO | Bărbat din Cugir, REȚINUT după s-a îmbătat și a lovit cu un obiect în zona pieptului un bărbat din Sebeș. Victima a fost transportată la spital

Bogdan Ilea

acum 3 ore

29 mai 2026

Bărbat din Cugir, REȚINUT după s-a îmbătat și a lovit cu un obiect în zona pieptului un bărbat din Sebeș. Victima a fost transportată la spital Un bărbat de 40 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști după ce ar fi lovit cu un obiect tăietor, în zona pieptului, pe un bărbat, în […]

3 iunie 2026 | GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații

Ioana Oprean

acum 5 ore

29 mai 2026

GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații Sindicatul Societății Fabricii de Arme Cugir anunță declanșarea unei greve generale în cadrul societății, programată pentru miercuri, 3 iunie 2026. Citește și: Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, […]

Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba

Bogdan Ilea

acum 21 de ore

28 mai 2026

Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba  Directorul executiv DSVSA Alba, dr. Vasile Spînu, a precizat că toate târgurile de animale din județ rămân deschise, cu excepția celui de la Unirea. Anunțul a fost făcut în […]

