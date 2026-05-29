FOTO | Care au fost laureații etapei județene din Alba a concursului „Prietenii pompierilor” 2026

Care au fost laureații etapei județene din Alba a concursului „Prietenii pompierilor” 2026

Etapa județeană din Alba a concursului „Prietenii pompierilor” 2026 și-a desemnat câștigătorii.

„Prietenii pompierilor” este un concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor și are ca obiective dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu.

De asemenea, acesta promovează dezvoltarea atitudinilor și a comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, dar și formarea și dezvoltarea unor trăsături precum inițiativa, curajul, disciplina și spiritul de echipă.

Concursul a constat într-o probă teoretică și două practice, la care au participat 12 echipe din județul Alba.

„Copiii ne-au oferit o lecție frumoasă despre ce înseamnă implicarea și perseverența, iar zâmbetele de pe fețele lor au fost cel mai frumos premiu! Toate acestea nu ar fi fost posibile fără coordonarea și dedicarea cadrelor didactice, care i-au pregătit intens”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Clasamentul concursului este următorul:

Categoria băieți/mixt

Locul I: Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud

Locul II: Școala Gimnazială Câmpeni

Locul III: Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna

Categoria fete

Locul I: Liceul „Horea Cloșca și Crișan” Abrud

Locul II: Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud

Locul III: Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud

„Mulțumim pentru implicare și dăruire atât copiilor participanți, cât și cadrelor didactice care i-au coordonat.

De asemenea, mulțumim Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru sprijinul acordat în organizare și pentru facilitarea excelentă a comunicării cu școlile și, totodată, Consiliului Județean Alba pentru asigurarea premiilor oferite participanților!

Felicităm toate echipele participante!

La acest eveniment au participat elevi din cadrul școlilor:

Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna

Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud

Liceul „Horea Cloșca și Crișan” Abrud

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud

Liceul German Sebeș

Școala Gimnazială „Ovidiu Prodan” Săliștea

Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos

Școala Gimnazială Câmpeni”, au mai transmis reprezentanții ISU Alba.

foto: ISU Alba

