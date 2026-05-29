FOTO | Care au fost laureații etapei județene din Alba a concursului „Prietenii pompierilor” 2026
Etapa județeană din Alba a concursului „Prietenii pompierilor” 2026 și-a desemnat câștigătorii.
„Prietenii pompierilor” este un concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor și are ca obiective dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu.
De asemenea, acesta promovează dezvoltarea atitudinilor și a comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, dar și formarea și dezvoltarea unor trăsături precum inițiativa, curajul, disciplina și spiritul de echipă.
Concursul a constat într-o probă teoretică și două practice, la care au participat 12 echipe din județul Alba.
„Copiii ne-au oferit o lecție frumoasă despre ce înseamnă implicarea și perseverența, iar zâmbetele de pe fețele lor au fost cel mai frumos premiu! Toate acestea nu ar fi fost posibile fără coordonarea și dedicarea cadrelor didactice, care i-au pregătit intens”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
Clasamentul concursului este următorul:
Categoria băieți/mixt
Locul I: Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud
Locul II: Școala Gimnazială Câmpeni
Locul III: Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna
Categoria fete
Locul I: Liceul „Horea Cloșca și Crișan” Abrud
Locul II: Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud
Locul III: Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud
„Mulțumim pentru implicare și dăruire atât copiilor participanți, cât și cadrelor didactice care i-au coordonat.
De asemenea, mulțumim Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru sprijinul acordat în organizare și pentru facilitarea excelentă a comunicării cu școlile și, totodată, Consiliului Județean Alba pentru asigurarea premiilor oferite participanților!
Felicităm toate echipele participante!
La acest eveniment au participat elevi din cadrul școlilor:
Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru
Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna
Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud
Liceul „Horea Cloșca și Crișan” Abrud
Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud
Liceul German Sebeș
Școala Gimnazială „Ovidiu Prodan” Săliștea
Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos
Școala Gimnazială Câmpeni”, au mai transmis reprezentanții ISU Alba.
foto: ISU Alba
