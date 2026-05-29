Curier Județean

1 iunie 2026 | „Carnavalul de la Limba – Noaptea Pricolicilor”, la a 20-a ediție. Cînd va avea loc aprinderea focului lui Zamolxis. PROGRAM

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

„Carnavalul de la Limba – Noaptea Pricolicilor”, la a 20-a ediție. Cînd va avea loc aprinderea focului lui Zamolxis. PROGRAM

Pe 1 iunie 2026, satul Limba, din comuna Ciugud, va fi în sărbătoare pentru o ediție aniversară a carnavalului „Noaptea Pricolicilor”.

Ajuns la cea de-a 20-a ediție, evenimentul este o întâlnire tradițională a comunității, dedicată în special celor mici. Organizatorii promit o acțiune cu magie, zâmbete, surprize, dar și o adevărată lecție de istorie „pe viu”.

Din programul zilei de 1 iunie 2026:

16:00 – Întâlnirea participanților la biserică pentru slujba de mulțumire

16:15 – Deplasarea alaiului de sărbătoare către parc, însoțit de trupa de daci

16:30 – Carnavalul Pricolicilor: defilarea în costume și premierea celor mai creative ținute

– Concurs pentru radioamatori și fotografii la minut

17:30 – Atelier de fierărie dacică și prezentare de costume și arme cu Emanuel Bezeriță (KOMAKIZA)

17:45 – Teatru de păpuși cu Trupa Lizuca Alba Iulia – spectacolul „Chichidam și Michidam”

18:45 – Magicianul Costel, jocuri interactive-distractive și tobogan gonflabil

21:00 – Aprinderea focului lui Zamolxis

21:30 – Petrecerea continuă în spiritul carnavalului!

„Vă așteptăm cu drag, de la mic la mare, să fim împreună pentru o nouă sărbătoare în #comUNITATE!

Evenimentul este organizat de Asociația „Limbenii”, în parteneriat cu Primăria Comunei Ciugud, Parohia Ortodoxă Limba și GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu”, au transmis reprezentanții Primăriei Ciugud.

foto reprezentativă: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, în prim-plan la evenimentul „Eroi prin Ochi de Copii” 2026, din județul Cluj

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

29 mai 2026

De

Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, în prim-plan la evenimentul „Eroi prin Ochi de Copii” 2026, din județul Cluj Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat joi, 28 mai 2026, în județul Cluj,  la cea de-a patra ediție a evenimentului „Eroi prin Ochi de Copii”, organizat de Primăria comunei Jucu și Școala […]

Citește mai mult

Curier Județean

Dotări noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Aparatură de ultimă generație pentru cabinete, laboratoare de analize medicale, de radiologie și imagistică, printr-o finanțare din fonduri europene de 4 milioane de euro 

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

29 mai 2026

De

Dotări noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Aparatură de ultimă generație pentru cabinete, laboratoare de analize medicale, de radiologie și imagistică, printr-o finanțare din fonduri europene de 4 milioane de euro Spitalul Orășenesc Cugir a semnat contractul de finanțare în valoare de 4 milioane de euro pentru proiectul ,,Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Care au fost laureații etapei județene din Alba a concursului „Prietenii pompierilor” 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 mai 2026

De

Care au fost laureații etapei județene din Alba a concursului „Prietenii pompierilor” 2026 Etapa județeană din Alba a concursului „Prietenii pompierilor” 2026 și-a desemnat câștigătorii.  „Prietenii pompierilor” este un concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor și are ca obiective dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate […]

Citește mai mult