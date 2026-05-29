1 iunie 2026 | „Carnavalul de la Limba – Noaptea Pricolicilor”, la a 20-a ediție. Cînd va avea loc aprinderea focului lui Zamolxis. PROGRAM

„Carnavalul de la Limba – Noaptea Pricolicilor”, la a 20-a ediție. Cînd va avea loc aprinderea focului lui Zamolxis. PROGRAM

Pe 1 iunie 2026, satul Limba, din comuna Ciugud, va fi în sărbătoare pentru o ediție aniversară a carnavalului „Noaptea Pricolicilor”.

Ajuns la cea de-a 20-a ediție, evenimentul este o întâlnire tradițională a comunității, dedicată în special celor mici. Organizatorii promit o acțiune cu magie, zâmbete, surprize, dar și o adevărată lecție de istorie „pe viu”.

Din programul zilei de 1 iunie 2026:

16:00 – Întâlnirea participanților la biserică pentru slujba de mulțumire

16:15 – Deplasarea alaiului de sărbătoare către parc, însoțit de trupa de daci

16:30 – Carnavalul Pricolicilor: defilarea în costume și premierea celor mai creative ținute

– Concurs pentru radioamatori și fotografii la minut

17:30 – Atelier de fierărie dacică și prezentare de costume și arme cu Emanuel Bezeriță (KOMAKIZA)

17:45 – Teatru de păpuși cu Trupa Lizuca Alba Iulia – spectacolul „Chichidam și Michidam”

18:45 – Magicianul Costel, jocuri interactive-distractive și tobogan gonflabil

21:00 – Aprinderea focului lui Zamolxis

21:30 – Petrecerea continuă în spiritul carnavalului!

„Vă așteptăm cu drag, de la mic la mare, să fim împreună pentru o nouă sărbătoare în #comUNITATE!

Evenimentul este organizat de Asociația „Limbenii”, în parteneriat cu Primăria Comunei Ciugud, Parohia Ortodoxă Limba și GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu”, au transmis reprezentanții Primăriei Ciugud.

foto reprezentativă: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI