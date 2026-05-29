VIDEO | Bărbat din Cugir, REȚINUT după s-a îmbătat și a lovit cu un obiect în zona pieptului un bărbat din Sebeș. Victima a fost transportată la spital

Un bărbat de 40 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști după ce ar fi lovit cu un obiect tăietor, în zona pieptului, pe un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din Sebeș. 

Victima a fost transportată la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 mai 2026, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 29 mai 2026, în jurul orei 00.20, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, în timp ce se afla în fața unui imobil de pe strada George Coșbuc, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi lovit cu un obiect tăietor, în zona pieptului, pe un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Sebeș, provocându-i leziuni corporale.

Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, a fost transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. Acesta nu a rămas internat în spital.

Față de bărbatul, în vârstă de 40 de ani, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

FOTO | Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir

Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir Ieri după-amiază, o misiune mai puțin obișnuită, dar contracronometru, a pus la încercare abilitățile și ingeniozitatea echipei SVSU Cugir. Joi, 28 mai 2026, în jurul orei 17:00, în localitatea Vinerea, pe strada Șantierului, zona „Sub Coastă", la groapa de nisip, patru […]

3 iunie 2026 | GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații

GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații Sindicatul Societății Fabricii de Arme Cugir anunță declanșarea unei greve generale în cadrul societății, programată pentru miercuri, 3 iunie 2026. Citește și: Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, […]

Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba

Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba  Directorul executiv DSVSA Alba, dr. Vasile Spînu, a precizat că toate târgurile de animale din județ rămân deschise, cu excepția celui de la Unirea. Anunțul a fost făcut în […]

