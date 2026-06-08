FOTO | Pompierii ISU Alba participă la Competiția Națională de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat 2026, găzduită la Vâlcea: Probele concursului

Pompierii ISU Alba participă la Competiția Națională de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat 2026, găzduită la Vâlcea: Probele concursului

În această perioadă lotul ISU Alba va participa în această perioadă la ,,Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat” găzduită de ISU Vâlcea.

Competiția se va desfășura în perioada 09 – 11 iunie 2026, în Shopping City Râmnicu Vâlcea unde timp de trei zile își vor demonstra abilitățile în intervenții rapide, salvarea victimelor din accidente rutiere și acordarea primului ajutor calificat.

Competiția Națională de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat este cel mai important concurs profesional al pompierilor și paramedicilor SMURD din România, organizat sub coordonarea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Scopul său este perfecționarea tehnicilor de salvare a victimelor accidentelor rutiere și îmbunătățirea acordării primului ajutor calificat.

Lotul ISU Alba la ,,Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat” 2026

cpt. Alexă Gabriel

plt. adj. șef Simion Iulius

plt. adj. șef. Ciulic Ioan Constantin

plt. maj. Săliştean Andrei

plt. Voștinar Sergiu

plt. Nasta Cătălin

sg. maj. Gîta Stelian

sg. maj. Bolfea Claudiu

sg. Maj. Sântoma Cosmin

Structura concursului ,,Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat”

Competiția include două probe principale:

Descarcerarea din vehicule

simularea unor accidente rutiere;

extragerea victimelor în siguranță;

coordonarea intervenției;

utilizarea echipamentelor speciale de descarcerare.

Acordarea primului ajutor calificat

evaluarea victimelor traumatizate;

aplicarea protocoalelor medicale SMURD;

stabilizarea și pregătirea pentru transport.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI