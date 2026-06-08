FOTO | Pompierii ISU Alba participă la Competiția Națională de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat 2026, găzduită la Vâlcea: Probele concursului
Pompierii ISU Alba participă la Competiția Națională de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat 2026, găzduită la Vâlcea: Probele concursului
În această perioadă lotul ISU Alba va participa în această perioadă la ,,Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat” găzduită de ISU Vâlcea.
Competiția se va desfășura în perioada 09 – 11 iunie 2026, în Shopping City Râmnicu Vâlcea unde timp de trei zile își vor demonstra abilitățile în intervenții rapide, salvarea victimelor din accidente rutiere și acordarea primului ajutor calificat.
Competiția Națională de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat este cel mai important concurs profesional al pompierilor și paramedicilor SMURD din România, organizat sub coordonarea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Scopul său este perfecționarea tehnicilor de salvare a victimelor accidentelor rutiere și îmbunătățirea acordării primului ajutor calificat.
Lotul ISU Alba la ,,Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat” 2026
- cpt. Alexă Gabriel
- plt. adj. șef Simion Iulius
- plt. adj. șef. Ciulic Ioan Constantin
- plt. maj. Săliştean Andrei
- plt. Voștinar Sergiu
- plt. Nasta Cătălin
- sg. maj. Gîta Stelian
- sg. maj. Bolfea Claudiu
- sg. Maj. Sântoma Cosmin
Structura concursului ,,Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat”
Competiția include două probe principale:
- Descarcerarea din vehicule
- simularea unor accidente rutiere;
- extragerea victimelor în siguranță;
- coordonarea intervenției;
- utilizarea echipamentelor speciale de descarcerare.
- Acordarea primului ajutor calificat
- evaluarea victimelor traumatizate;
- aplicarea protocoalelor medicale SMURD;
- stabilizarea și pregătirea pentru transport.
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