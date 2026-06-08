Curier Județean

FOTO | Pompierii ISU Alba participă la Competiția Națională de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat 2026, găzduită la Vâlcea: Probele concursului

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Pompierii ISU Alba participă la Competiția Națională de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat 2026, găzduită la Vâlcea: Probele concursului

În această perioadă lotul ISU Alba va participa în această perioadă la ,,Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat” găzduită de ISU Vâlcea.

Competiția se va desfășura în perioada 09 – 11 iunie 2026, în Shopping City Râmnicu Vâlcea unde timp de trei zile își vor demonstra abilitățile în intervenții rapide, salvarea victimelor din accidente rutiere și acordarea primului ajutor calificat.

Competiția Națională de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat este cel mai important concurs profesional al pompierilor și paramedicilor SMURD din România, organizat sub coordonarea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Scopul său este perfecționarea tehnicilor de salvare a victimelor accidentelor rutiere și îmbunătățirea acordării primului ajutor calificat.

Lotul ISU Alba la ,,Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat” 2026

  • cpt. Alexă Gabriel
  • plt. adj. șef Simion Iulius
  • plt. adj. șef. Ciulic Ioan Constantin
  • plt. maj. Săliştean Andrei
  • plt. Voștinar Sergiu
  • plt. Nasta Cătălin
  • sg. maj. Gîta Stelian
  • sg. maj. Bolfea Claudiu
  • sg. Maj. Sântoma Cosmin

Structura concursului ,,Competiția Națională de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat”

Competiția include două probe principale:

  • Descarcerarea din vehicule
  • simularea unor accidente rutiere;
  • extragerea victimelor în siguranță;
  • coordonarea intervenției;
  • utilizarea echipamentelor speciale de descarcerare.
  • Acordarea primului ajutor calificat
  • evaluarea victimelor traumatizate;
  • aplicarea protocoalelor medicale SMURD;
  • stabilizarea și pregătirea pentru transport.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Zlatna, REȚINUT după ce s-a răsturnat cu mașina: Era BĂUT la momentul accidentului. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 minute

în

8 iunie 2026

De

Bărbat din Zlatna, REȚINUT după ce s-a răsturnat cu mașina: Era BĂUT la momentul accidentului. Ce alcoolemie avea  Un bărbat de 35 de ani, din Zlatna, a fost reținut de polițiști după ce, pe varianta ocolitoare a orașului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma verificărilor, […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Inconștiență la Sebeș: Un bărbat a ajuns cu mașina într-un gard după ce a condus băut și fără carnet. A fost reținut de polițiști

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

8 iunie 2026

De

Inconștiență la Sebeș: Un bărbat a ajuns cu mașina într-un gard după ce a condus băut și fără carnet. A fost reținut de polițiști  Un bărbat, de 49 de ani, din Sebeș, a provocat un accident rutier atunci când, pe strada Pădurenilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat într-un gard. […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT în Alba Iulia: Motociclist de 69 de ani rănit, după ce a fost lovit de o mașină pe șoseaua de centură, la intersecția cu strada Mărășești

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

8 iunie 2026

De

ACCIDENT în Alba Iulia: Motociclist de 69 de ani rănit, după ce a fost lovit de o mașină pe șoseaua de centură, la intersecția cu strada Mărășești Un accident rutier a avut loc duminică pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia. Un motociclist de 69 de ani a fost rănit după ce a fost […]

Citește mai mult