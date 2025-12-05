FOTO | Polițiștii din Alba, activități pentru combaterea delincvenței juvenile în școli. Au discutat cu aproape 300 de elevi despre alcool și substanțe interzise
Polițiștii din Alba, activități pentru combaterea delincvenței juvenile în școli. Au discutat cu aproape 300 de elevi despre alcool și substanțe interzise
Polițiștii din Alba au participat la 17 activități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.
Conform IPJ Alba, la data de 4 decembrie 2025, în intervalul orar 08.00 – 13.00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au desfășurat 17 activități, pe raza municipiului Alba Iulia, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.
Polițiștii au inițiat discuții cu peste 280 de elevi, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului.
Aceștia au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.
Consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
MÂINE | Acțiune cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din județul Alba: Polițiștii sunt cu ochii pe vitezomanii și șoferii care încalcă regulile de circulație
Acțiune cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din județul Alba: Polițiștii sunt cu ochii pe vitezomanii și șoferii care încalcă regulile de circulație Polițiștii rutieri vor acționa sâmbătă, 6 decembrie 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]
FOTO | Peste 150 de elevi din Alba Iulia au învățat regulile de circulație și siguranță rutieră. Activitățile au fost organizate de polițiștii Serviciului Rutier Alba
Peste 150 de elevi din Alba Iulia au învățat regulile de circulație și siguranță rutieră. Activitățile au fost organizate de polițiștii Serviciului Rutier Alba Joi, 4 decembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba au desfășurat șase activități educative la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia. Peste 150 de elevi au învățat reguli de circulație, siguranță […]
Bătut într-o parcare din Câmpeni: Un bărbat din Prahova, reținut de polițiști după ce a vrut să se răzbune. Victima l-ar fi reclamat la poliție
Bătut într-o parcare din Câmpeni: Un bărbat din Prahova, reținut de polițiști după ce a vrut să se răzbune. Victima l-ar fi reclamat la poliție Un bărbat de 39 de ani din Sângeru, județul Prahova, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Câmpeni, județul Alba, fiind cercetat pentru răzbunare împotriva unei persoane […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Afaceristul Horea Vușcan, care a preluat datoriile de peste 15 milioane de lei ale Primăriei Turda către STP Alba, scoate la licitație un hotel „de importanță strategică”
Afaceristul Horea Vușcan, care a preluat datoriile de peste 15 milioane de lei ale Primăriei Turda către STP Alba, scoate...
Ciclonul Cassio lovește România: COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba și alte județe din țară. Rafalele or ajunge la 110 km/h
Ciclonul Cassio lovește România: COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba și alte județe din țară. Rafalele or ajunge la...
Știrea Zilei
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul l-a văzut pe camerele de supraveghere
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul...
VIDEO | Decoruri de poveste la blocurile și casele din Alba Iulia: Oamenii au început să împodobească totul cu luminițe, figurine și moși de Crăciun
Decoruri de poveste la blocurile și casele din Alba Iulia: Oamenii au început să împodobească totul cu luminițe, figurine și...
Curier Județean
MÂINE | Acțiune cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din județul Alba: Polițiștii sunt cu ochii pe vitezomanii și șoferii care încalcă regulile de circulație
Acțiune cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din județul Alba: Polițiștii sunt cu ochii pe vitezomanii și șoferii care încalcă...
FOTO | Peste 150 de elevi din Alba Iulia au învățat regulile de circulație și siguranță rutieră. Activitățile au fost organizate de polițiștii Serviciului Rutier Alba
Peste 150 de elevi din Alba Iulia au învățat regulile de circulație și siguranță rutieră. Activitățile au fost organizate de...
Politică Administrație
Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba
„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Opinii Comentarii
5 decembrie | Ziua Internaţională a Voluntarilor: ”Nu este un moment în care să fie solitari, ci împreună, în solidaritate unul cu celălalt”
5 decembrie | Ziua Internaţională a Voluntarilor: ”Nu este un moment în care să fie solitari, ci împreună, în solidaritate...
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea minerilor
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea...