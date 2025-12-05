FOTO | Polițiștii din Alba, activități pentru combaterea delincvenței juvenile în școli. Au discutat cu aproape 300 de elevi despre alcool și substanțe interzise

Polițiștii din Alba, activități pentru combaterea delincvenței juvenile în școli. Au discutat cu aproape 300 de elevi despre alcool și substanțe interzise

Polițiștii din Alba au participat la 17 activități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Conform IPJ Alba, la data de 4 decembrie 2025, în intervalul orar 08.00 – 13.00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au desfășurat 17 activități, pe raza municipiului Alba Iulia, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 280 de elevi, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului.

Aceștia au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.

Consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv.

