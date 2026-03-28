FOTO | „Polițist pentru o zi” – lecție interactivă de educație rutieră la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Structura Șard

„Polițist pentru o zi” – lecție interactivă de educație rutieră la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Structura Șard

Cu prilejul Zilei Poliției Române, elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ighiu, Structura Șard, au participat la activitatea tematică „Polițist pentru o zi”, un eveniment educativ dedicat siguranței rutiere și formării unui comportament responsabil în trafic.

Activitatea a îmbinat învățarea cu jocul, elevii fiind implicați în ateliere interactive de educație rutieră. Aceștia au lucrat pe planșe cu indicatoare rutiere, învățând semnificația principalelor semne de circulație și regulile de bază pe care trebuie să le respecte ca pietoni sau viitori participanți la trafic.

Un moment deosebit de apreciat a fost cel al jocurilor desfășurate pe platforma educațională, unde copiii au testat, într-un mod atractiv, cunoștințele dobândite. Prin simulări și exerciții practice, elevii au înțeles mai bine cum să reacționeze în situații reale, dezvoltându-și atenția și spiritul de observație.

În cadrul activității, elevii au avut ocazia să intre în rolul unui „polițist pentru o zi”, participând la jocuri de rol și demonstrații coordonate de reprezentanții Poliției. Aceștia le-au explicat importanța respectării regulilor de circulație și le-au oferit exemple concrete din activitatea lor de zi cu zi.

Cadrele didactice au evidențiat valoarea educativă a unor astfel de demersuri, care contribuie la dezvoltarea responsabilității și la formarea unor deprinderi esențiale pentru siguranța copiilor.

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă dinamică și prietenoasă, elevii fiind încântați să învețe prin joc și experiență directă. „Polițist pentru o zi” a demonstrat încă o dată că educația rutieră poate fi atractivă și eficientă atunci când este realizată prin metode interactive.

