FOTO | PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme

PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme

Un accident rutier grav a avut loc duminică seara în județul Sibiu, pe DJ106G. O persoană este în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două mașini. A fost activat planul roșu de intervenție.

ISU Sibiu a intervenit de urgență pe DJ106G între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și una de descarcerare, precum și două ambulanțe SAJ dintre care una cu medic.

Din primele informații, în accident ar fi implicate două autovehicule și trei persoane dintre care una este încarcerată, inconștientă. Se acționează pentru descarcerarea victimei și pentru acordarea de asistență medicală.

După sosirea forțelor la locul intervenției s-a constat că în accident sunt implicate 7 persoane, în consecință a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului se deplasează și o autospecială de transport personal și victime multiple.

Persoana încarcerată a fost extrasă din mașina, aceasta este în stop cardio respirator, se aplică manevre de resuscitare.

La fața locului forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comanda.

Misiune în dinamică, revenim cu date.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI