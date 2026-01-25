Ştirea zilei

FOTO | PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

în

De

PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme

Un accident rutier grav a avut loc duminică seara în județul Sibiu, pe DJ106G. O persoană este în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două mașini. A fost activat planul roșu de intervenție.

ISU Sibiu a intervenit de urgență pe DJ106G între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și una de descarcerare, precum și două ambulanțe SAJ dintre care una cu medic.

Din primele informații, în accident ar fi implicate două autovehicule și trei persoane dintre care una este încarcerată, inconștientă. Se acționează pentru descarcerarea victimei și pentru acordarea de asistență medicală.

După sosirea forțelor la locul intervenției s-a constat că în accident sunt implicate 7 persoane, în consecință a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului se deplasează și o autospecială de transport personal și victime multiple.

Persoana încarcerată a fost extrasă din mașina, aceasta este în stop cardio respirator, se aplică manevre de resuscitare.

La fața locului forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comanda.

Misiune în dinamică, revenim cu date.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Cum au fost pedepsiți mai mulți elevi din Alba care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul anilor 80: Securitatea și operațiunea „Eterul” 

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

25 ianuarie 2026

De

Cum au fost pedepsiți mai mulți elevi din Alba care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul anilor 80: Securitatea și operațiunea „Eterul” În vremea comunismului, ascultarea emisiunilor de la radio Europa Liberă era interzisă, iar cei care erau depistați că o fac primeau mustrări publice, iar unii aveau dosare de urmărire […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Profesorii și medicii amenință cu grevă generală: Angajații din învățământ și sănătate, nemulțumiți de măsurile Guvernului Bolojan

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

25 ianuarie 2026

De

Profesorii și medicii amenință cu grevă generală: Angajații din învățământ și sănătate, nemulțumiți de măsurile Guvernului Bolojan Tensiunile sociale în învățământ și sistemul medical sunt în creștere, iar profesorii din Botoșani au anunțat că vor să intre grevă în lună mai, înainte de examenele naționale, iar cei din județul Maramureș vor să declanșeze o grevă […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

25 ianuarie 2026

De

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 25 ianuarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult