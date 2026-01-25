FOTO | PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme
PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme
Un accident rutier grav a avut loc duminică seara în județul Sibiu, pe DJ106G. O persoană este în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două mașini. A fost activat planul roșu de intervenție.
ISU Sibiu a intervenit de urgență pe DJ106G între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și una de descarcerare, precum și două ambulanțe SAJ dintre care una cu medic.
Din primele informații, în accident ar fi implicate două autovehicule și trei persoane dintre care una este încarcerată, inconștientă. Se acționează pentru descarcerarea victimei și pentru acordarea de asistență medicală.
După sosirea forțelor la locul intervenției s-a constat că în accident sunt implicate 7 persoane, în consecință a fost activat Planul Roșu de Intervenție.
La fața locului se deplasează și o autospecială de transport personal și victime multiple.
Persoana încarcerată a fost extrasă din mașina, aceasta este în stop cardio respirator, se aplică manevre de resuscitare.
La fața locului forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comanda.
Misiune în dinamică, revenim cu date.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Cum au fost pedepsiți mai mulți elevi din Alba care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul anilor 80: Securitatea și operațiunea „Eterul”
Cum au fost pedepsiți mai mulți elevi din Alba care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul anilor 80: Securitatea și operațiunea „Eterul” În vremea comunismului, ascultarea emisiunilor de la radio Europa Liberă era interzisă, iar cei care erau depistați că o fac primeau mustrări publice, iar unii aveau dosare de urmărire […]
Profesorii și medicii amenință cu grevă generală: Angajații din învățământ și sănătate, nemulțumiți de măsurile Guvernului Bolojan
Profesorii și medicii amenință cu grevă generală: Angajații din învățământ și sănătate, nemulțumiți de măsurile Guvernului Bolojan Tensiunile sociale în învățământ și sistemul medical sunt în creștere, iar profesorii din Botoșani au anunțat că vor să intre grevă în lună mai, înainte de examenele naționale, iar cei din județul Maramureș vor să declanșeze o grevă […]
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 25 ianuarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România în primăvara anului 2026: Prognoza meteo pentru lunile martie, aprilie și mai, marcată de instabilitate
Cum va fi VREMEA în România în primăvara anului 2026: Prognoza meteo pentru lunile martie, aprilie și mai, marcată de...
Școala de șoferi 2026 | Care sunt tarifele în marile orașe și ce detalii influențează prețul final
Școala de șoferi 2026 | Care sunt tarifele în marile orașe și ce detalii influențează prețul final Pentru a putea...
Știrea Zilei
FOTO | PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme
PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent...
Cum au fost pedepsiți mai mulți elevi din Alba care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul anilor 80: Securitatea și operațiunea „Eterul”
Cum au fost pedepsiți mai mulți elevi din Alba care ascultau radio Europa Liberă într-un dormitor de cămin, la începutul...
Curier Județean
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto Doi șoferi, din Ighiu...
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un geam al casei
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Legenda miresei din Gârbova, o poveste tristă a Julietei din Ardeal
Legenda miresei din Gârbova, o poveste tristă a Julietei din Ardeal Transilvania – tărâm de legende, cântece și istorii fermecătoare, multe...
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului Rugăciunea la Grigorie Teologul este una dintre...