FOTO | Petru Roncea, câștigător la Physique Tall Champion. Tânărul din Sebeș s-a calificat la Campionatul Mondial din Los Angeles

La finalul săptămânii trecute, în orașul Luton, din Marea Britanie, la The Grove Theatre, s-a desfășurat o competiție de amploare dedicată culturismului natural.

Evenimentul s-a întins pe durata a două zile: prima zi fiind rezervată categoriilor de juniori și adolescenți, iar cea de-a doua destinată sportivilor din categoriile open, cu vârste între 20 și 28 de ani, fără limită de greutate.

În cadrul acestei competiții de prestigiu, au fost acordate și mult râvnitele carduri PRO, cel mai înalt rang pe care un sportiv natural îl poate atinge. Deținerea unui astfel de card permite participarea în circuitul profesionist, la cel mai înalt nivel al culturismului natural internațional.

Sportivul român a obținut locul 1 la categoria Classic Physique Tall. Ulterior, a intrat și în finala Overall, unde s-au confruntat cei mai buni sportivi din toate categoriile Classic Physique. Într-o competiție extrem de strânsă, cu atleți de un nivel impresionant, federația a decis să acorde două carduri PRO, iar unul dintre ele i-a revenit reprezentantului României.

Această reușită îi deschide porțile către Campionatul Mondial WNBF, care se va desfășura în Los Angeles, California. „Este un vis devenit realitate”, a mărturisit sportivul, care își propune să ducă tricolorul pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial. În prezent, el se află și în căutare de sponsori care să-i fie alături în acest parcurs pentru a aduce acasă titlul mondial.

Despre momentul trăit, câștigătorul a declarat, pentru Ziarul Unirea:

„Nu am cuvinte să exprim fericirea pe care o simt. Lista persoanelor cărora trebuie să le mulțumesc este foarte lungă, pentru că, deși la prima vedere pare un sport individual, în realitate este un sport de echipă. De la familie și prieteni, până la toți cei care mi-au urmărit pregătirea și m-au susținut cu încredere și energie, tuturor le datorez această reușită. Însă, drumul abia începe, următorul pas este Campionatul Mondial din Los Angeles, California.”

