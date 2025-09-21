Tânăr din Șibot, prins de polițiști băut la volan pe o stradă din Vinerea. S-a ales cu dosar penal

Un tânăr din Șibot a fost prins de polițiști băut la volan pe o stradă din Vinerea. S-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 20 septembrie 2025, polițiștii rutieri din orașul Cugir au oprit, pentru control, pe strada Culturii din localitatea Vinerea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Șibot.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

