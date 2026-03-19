FOTO | Peste un kilometru dintr-un drum al unei comune de munte din Alba intră în modernizare: Investiție de 1,6 milioane de lei

Peste un kilometru dintr-un drum al unei comune de munte din Alba intră în modernizare: Investiție de 1,6 milioane de lei

Primăria Roșia Montană a solicitat acord de mediu pentru proiectul care vizează modernizarea unui tronson de 1.110 metri din Drumul Comunal 136.

Tronsonul de drum respectiv este cuprins între kilometri 3+150 – 4+260 metri.

Proiectul investițional reprezintă o continuare a investiției „Modernizarea drumuri comunale și locale în comuna Roșia Montană, județul Alba”, finanțată prin PNDL 2.

Valoarea investiției este de 1,6 milioane de lei, cu TVA inclus.

Durata estimată de realizare a investiției este de 6 luni, din care durata de de execuție a lucrărilor este de 4 luni.

În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat că starea de viabilitate existentă este total necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare şi ale complexului rutier frecvente şi pe suprafețe extinse.

În plan, traseul drumului este caracterizat prin aliniamente ce sunt racordate cu curbe. S-a urmărit traseul existent al drumului în plan astfel încât elementele geometrice să se încadreze în standardele în vigoare ce reglementează proiectarea acestei categorii de drum.

Amenajarea curbelor s-a efectuat în conformitate cu prevederile STAS 863-85. Axa proiectată urmăreşte pe cât posibil axa existentă a traseului.

Elementele drumului comunal proiectat în profil transversal sunt următoarele:

– platforma 4,10;

– partea carosabilă 3,00 m;

– acostamente 0,50 m;

– rigola de acostament 0,60 m;

– panta transversală a părţii carosabile unică 2,5 %;

– panta transversală a acostamentelor 4,0 %.

În profil longitudinal, linia roșie s-a proiectat cu respectarea prevederilor ORDIN 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor.

Traseul proiectat urmărește pe cât posibil declivitățile existente ale drumurilor, urmărindu-se următoarele criterii:

– asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de

proiectare de 25…30 km/h;

– urmărirea cât mai fidelă a declivităților existente, acolo unde este posibil;

– realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

– realizarea racordărilor verticale cu raze mari;

– respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate;

Se va prevedea o structura rutiera suplă formată din următoarele straturi:

*Peste zestrea existentă:

• Scarificare și reprofilare pietruire existentă;

• 25,0 cm strat superior de fundatie din piatră spartă;

• 6,0 cm strat de uzura din beton asfaltic B.A. 16.

*Pentru casete:

• 30,0 cm strat inferior de fundație din balast;

• 25,0 cm strat superior de fundatie din piatră spartă;

• 6,0 cm strat de uzura din beton asfaltic B.A. 16.

Acostamentele vor fii completate cu piatră spartă pană la nivelul părții carosabile.

Drumurile laterale ce se vor amenaja sunt în număr de 2, și se vor amenaja pe o suprafață de cca. 30 mp, cu aceiași structură rutieră cu cea a drumului proiectat.

Deoarece drumul a fost proiectat cu o parte carosabilă de 3,00 m și o platformă de 4,0 m, au fost prevăzute 3 stații de încrucişare. Acestea au o lăţime de 2,5 m, o lungime de 10,0 m şi pene de racordare de 2 x 5,0 m si vor fii amenajate cu o structura rutieră noua, ca și cea drumului comunal prevăzută în casete.

Scurgerea apelor de suprafaţă de pe platforma drumurilor se va realiza prin intermediul pantelor transversale de 2,5 % a părţii carosabile şi a acostamentelor. În lungul drumului scurgerea apelor se face prin intermediul rigolei de acostament proiectată la marginea părții carosabile pe partea stangă, in lungime de 910 m, cuprinsă între km 3+150 – km 4+060.

Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, s-au proiectat 3 podete tubulare transversale din teava corugată diametrul nominal de Ø315. De asemenea, la km 4+025, in lungul stației de încrucișare se va prevedea un podeț tubular din teava corugată diametrul nominal de Ø400, pe o lungime de 15 m.

În vederea reglementării circulaţiei şi asigurării siguranţei în trafic, pe drumul comunal DC 146 s-au prevăzut marcaje longitudinale laterale conform SR 1848-7: 2015 şi 4 indicatoare de circulaţieâ conform SR 1848-1: 2011.

