FOTO | Peste un kilometru dintr-un drum al unei comune de munte din Alba intră în modernizare: Investiție de 1,6 milioane de lei
Peste un kilometru dintr-un drum al unei comune de munte din Alba intră în modernizare: Investiție de 1,6 milioane de lei
Primăria Roșia Montană a solicitat acord de mediu pentru proiectul care vizează modernizarea unui tronson de 1.110 metri din Drumul Comunal 136.
Tronsonul de drum respectiv este cuprins între kilometri 3+150 – 4+260 metri.
Proiectul investițional reprezintă o continuare a investiției „Modernizarea drumuri comunale și locale în comuna Roșia Montană, județul Alba”, finanțată prin PNDL 2.
Valoarea investiției este de 1,6 milioane de lei, cu TVA inclus.
Durata estimată de realizare a investiției este de 6 luni, din care durata de de execuție a lucrărilor este de 4 luni.
În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat că starea de viabilitate existentă este total necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare şi ale complexului rutier frecvente şi pe suprafețe extinse.
În plan, traseul drumului este caracterizat prin aliniamente ce sunt racordate cu curbe. S-a urmărit traseul existent al drumului în plan astfel încât elementele geometrice să se încadreze în standardele în vigoare ce reglementează proiectarea acestei categorii de drum.
Amenajarea curbelor s-a efectuat în conformitate cu prevederile STAS 863-85. Axa proiectată urmăreşte pe cât posibil axa existentă a traseului.
Elementele drumului comunal proiectat în profil transversal sunt următoarele:
– platforma 4,10;
– partea carosabilă 3,00 m;
– acostamente 0,50 m;
– rigola de acostament 0,60 m;
– panta transversală a părţii carosabile unică 2,5 %;
– panta transversală a acostamentelor 4,0 %.
În profil longitudinal, linia roșie s-a proiectat cu respectarea prevederilor ORDIN 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor.
Traseul proiectat urmărește pe cât posibil declivitățile existente ale drumurilor, urmărindu-se următoarele criterii:
– asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de
proiectare de 25…30 km/h;
– urmărirea cât mai fidelă a declivităților existente, acolo unde este posibil;
– realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;
– realizarea racordărilor verticale cu raze mari;
– respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate;
Se va prevedea o structura rutiera suplă formată din următoarele straturi:
*Peste zestrea existentă:
• Scarificare și reprofilare pietruire existentă;
• 25,0 cm strat superior de fundatie din piatră spartă;
• 6,0 cm strat de uzura din beton asfaltic B.A. 16.
*Pentru casete:
• 30,0 cm strat inferior de fundație din balast;
• 25,0 cm strat superior de fundatie din piatră spartă;
• 6,0 cm strat de uzura din beton asfaltic B.A. 16.
Acostamentele vor fii completate cu piatră spartă pană la nivelul părții carosabile.
Drumurile laterale ce se vor amenaja sunt în număr de 2, și se vor amenaja pe o suprafață de cca. 30 mp, cu aceiași structură rutieră cu cea a drumului proiectat.
Deoarece drumul a fost proiectat cu o parte carosabilă de 3,00 m și o platformă de 4,0 m, au fost prevăzute 3 stații de încrucişare. Acestea au o lăţime de 2,5 m, o lungime de 10,0 m şi pene de racordare de 2 x 5,0 m si vor fii amenajate cu o structura rutieră noua, ca și cea drumului comunal prevăzută în casete.
Scurgerea apelor de suprafaţă de pe platforma drumurilor se va realiza prin intermediul pantelor transversale de 2,5 % a părţii carosabile şi a acostamentelor. În lungul drumului scurgerea apelor se face prin intermediul rigolei de acostament proiectată la marginea părții carosabile pe partea stangă, in lungime de 910 m, cuprinsă între km 3+150 – km 4+060.
Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, s-au proiectat 3 podete tubulare transversale din teava corugată diametrul nominal de Ø315. De asemenea, la km 4+025, in lungul stației de încrucișare se va prevedea un podeț tubular din teava corugată diametrul nominal de Ø400, pe o lungime de 15 m.
În vederea reglementării circulaţiei şi asigurării siguranţei în trafic, pe drumul comunal DC 146 s-au prevăzut marcaje longitudinale laterale conform SR 1848-7: 2015 şi 4 indicatoare de circulaţieâ conform SR 1848-1: 2011.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Dălina Maria Haiduc și Elena Marcela Ihuț, eleve ale școlii din Bistra, calificate la etapa națională a Olimpiadei de Educație Socială 2026
Dălina Maria Haiduc și Elena Marcela Ihuț, eleve ale școlii din Bistra, calificate la etapa națională a Olimpiadei de Educație Socială 2026 Două eleve de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Educație Socială 2026. „Două eleve deosebite de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, Haiduc Dălina Maria […]
Parcări de reședință în Alba Iulia: Taxa pentru prelungirea abonamentului, achitată de la începutul anului până în ultima zi de valabilitate. Proiect în consultare publică
Parcări de reședință în Alba Iulia: Taxa pentru prelungirea abonamentului, achitată de la începutul anului până în ultima zi de valabilitate. Proiect în consultare publică Primăria Alba Iulia a pus joi, 19 martie 2026 în concultare publică un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reşedinţă […]
Ce probleme a avut apa din rețeaua publică din Alba în 2025: fier, depășiri de nitrați, bacterii și plumb în instalațiile interioare. Care sunt localitățile?
Ce probleme a avut apa din rețeaua publică din Alba în 2025: fier, depășiri de nitrați, bacterii și plumb în instalațiile interioare. Care sunt localitățile? Direcția de Sănătate Publică Alba a finalizat raportul privind calitatea apei potabile în județul Alba pentru anul 2025. Fier, depășiri de nitrați, bacterii și plumb în instalațiile interioare sunt câteva […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul general al NATO: „România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic în cadrul programului Santinela Estică”
Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul general al NATO: „România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările...
ANAF controlează în toată România piața carburanților. Instituția anunță că nimeni nu scapă: ,,Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali”
ANAF controlează în toată România piața carburanților. Instituția anunță că nimeni nu scapă: ,,Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de...
Știrea Zilei
Accident GRAV la Rimetea: Motociclist în stop cardiorespirator după ce a căzut în zona Grota Studenților
Accident GRAV la Rimetea: Motociclist în stop cardiorespirator după ce a căzut în zona Grota Studenților Un accident grav a...
VIDEO | Doi vârstnici dintr-o zonă greu accesibilă din Ponor, vizitați de polițiști: Au primit înainte de Paște o sobă nouă, pentru un trai decent
Doi vârstnici dintr-o zonă greu accesibilă din Ponor, vizitați de polițiști: Au primit înainte de Paște o sobă nouă, pentru...
Curier Județean
FOTO | Peste un kilometru dintr-un drum al unei comune de munte din Alba intră în modernizare: Investiție de 1,6 milioane de lei
Peste un kilometru dintr-un drum al unei comune de munte din Alba intră în modernizare: Investiție de 1,6 milioane de...
FOTO | Dălina Maria Haiduc și Elena Marcela Ihuț, eleve ale școlii din Bistra, calificate la etapa națională a Olimpiadei de Educație Socială 2026
Dălina Maria Haiduc și Elena Marcela Ihuț, eleve ale școlii din Bistra, calificate la etapa națională a Olimpiadei de Educație...
Politică Administrație
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 1, cu suprafaţa de 17 mp., parte...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren în localitatea Sâncrai
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan situat administrativ în localitatea Sâncrai, Str. Avântului nr. 49,...
Opinii Comentarii
19 martie: Ziua paşaportului românesc
19 martie: Ziua paşaportului românesc Anual, la 19 martie, este sărbătorită Ziua paşaportului românesc, dată la care, în anul 1912,...
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat Traian Vuia (n. 17 august 1872, Bujoru, comitatul...