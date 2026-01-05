FOTO | Peste 60 de oameni și 5 utilaje mobilizate la deszăpezire în Aiud: beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate și angajații SPAPL se află pe teren

Peste 60 de oameni și 5 utilaje mobilizate la deszăpezire în Aiud: beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate și angajații SPAPL se află pe teren

Peste 60 de persoane și 5 utilaje au intervenit, luni, 5 ianuarie 2026, pe străzile din Aiud, pentru deszăpezirea drumurilor afectate de ninsorile abundente din ultima perioadă.

În acțiune sunt implicați beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate și angajații SPAPL, care lucrează pe teren pentru a curăța carosabilul și trotuarele de zăpadă. Activitatea este sprijinită de cinci utilaje specializate, folosite pentru eficientizarea intervențiilor.

Ninsorile recente au creat dificultăți atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni, îngreunând semnificativ deplasarea. În acest context, administrația locală a decis mobilizarea acestor resurse pentru a facilita procesul de deszăpezire și pentru a reda circulației condiții mai sigure.

Și în Alba Iulia persoanele care beneficiază de ajutor social au curățat zona din fața Spitalului Județean de Urgență din oraș. Reamintim că, mai multe persoane au fost mobilizate pentru a curăța zăpada de pe mai multe porțiuni din zonă, în condițiile în care ninsorile din ultimele zeci de ore au continuat să afecteze municipiul.

