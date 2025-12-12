Rămâi conectat

FOTO | Peste 500 de copii din Sântimbru, vizitați de Moș Crăciun: Pachete pentru cei mici, înainte de sărbători, oferite de administrația locală

Peste 500 de copii din Sântimbru, vizitați de Moș Crăciun: Pachete pentru cei mici, înainte de sărbători, oferite de administrația locală

Moș Crăciun a poposit miercuri, 10 decembrie 2025, la Sântimbru. Ajutat de reprezentanții administrației locale, acesta a împărțit daruri tuturor copiilor din comună.

,,Sunt vreo treizeci și ceva de ani de când în fiecare an, ne străduim să le dăruim partea noastră din bucuria de Crăciun, tuturor celor mici din satele noastre.

Iar chipurile lor mărunte și pline de inimă, ne spun de fiecare dată că merită, că suntem în locul care trebuie și că ceea ce facem, este cu sens.

Să știți că și toate cele grele de peste an, ale mele și-ale colegilor mei din administrația locală, se mai liniștesc înăuntrul nostru, când devenim parte din momentele acestea…și ne dăruiesc și nouă, o altă împlinire a muncii pe care o facem.

S-avem înțelegere unii față de alții. Doamne ajută!”, a transmis Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru.

Au fost pregătite peste 500 de pachete, în felul următor: 152 pentru copiii care învață la școlile și grădinițele din satele comunei Sântimbru, 294 de pachete pentru copiii din comună, dar care merg la școlile din oraș și 50 de pachete pentru persoanele cu dizabilități.

Copiii de la școala din sat le-au primit fiecare la școala, cei de la școlile din oraș le-au primit într-un punct de întâlnire din fiecare sat, iar la persoanele cu dizabilități  s-a mers cum este firesc, acasă la fiecare familie.

