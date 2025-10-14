FOTO | Peste 400 de elevi din Ighiu, Șard, Sântimbru și Galda de Jos au primit sfaturi utile de la polițiști: Violența și consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, între temele abordate
Peste 400 de elevi din Ighiu, Șard, Sântimbru și Galda de Jos au primit sfaturi utile de la polițiști
Luni, 13 octombrie 2025, în intervalul orar 9.00-13.00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos, împreună cu specialiști din cadrul Centrului de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Alba, au desfășurat activități, pe raza localităților Ighiu, Șard, Sântimbru și Galda de Jos, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.
Polițiștii au inițiat discuții cu peste 400 de elevi, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului.
Polițiștii le-au recomandat să utilizeze aplicațiile instalate pe telefon cu responsabilitate, pentru a preveni infracțiunile informatice. Rețelele sociale și platformele de comunicare pot fi folosite de către infractori, pentru a aborda minori, tocmai de aceea ei trebuie să conștientizeze riscurile și să nu răspundă solicitărilor care vin din partea unor necunoscuți. Mai mult, nu trebuie să transmită materiale video, fotografii, date cu caracter personal sau locația unde se află, fără acordul părinților.
Polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de jos au desfășurat și activități de prelucrarea a legislației privind comercializarea de băuturi alcoolice, tutun și băuturi energizante.
