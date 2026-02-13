FOTO | Peste 35.000 de cauze înregistrate în 2025 pe rolul Tribunalului Alba și al judecătoriilor din circumscripție: Tendință de scădere a volumului de activitate

Peste 35.000 de cauze înregistrate în 2025 pe rolul Tribunalului Alba și al judecătoriilor din circumscripție: Tendință de scădere a volumului de activitate

În anul 2025, pe rolul Tribunalului Alba și al judecătoriilor din circumscripție au fost înregistrate 35.367 de cauze, cu 3.011 mai puține decât în 2024, ceea ce reprezintă o scădere de 7,84% a volumului de activitate.

Datele statistice arată o tendință de diminuare a numărului de dosare noi, atât la nivelul Tribunalului Alba, cât și al instanțelor arondate.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Biroul de informare şi relații publice al Tribunalului Alba, analizând datele privind evoluția volumului de activitate în perioada 2023 – 2025 la nivelul Tribunalului Alba, cât și a judecătoriilor din circumscripție, se observă o tendință de scădere a volumului de activitate în anul 2025 raportat la anul anterior. Pe rolul instanțelor din județul Alba s-au înregistrat în anul 2025 un număr 35.367 cauze, cu 3.011 cauze mai puțin decât în anul 2024, reprezentând o scădere a numărului de dosare noi față de anul precedent de 7,84%.

Din totalul celor 35.367 de cauze nou intrate, 5.304 cauze s-au înregistrat la Tribunalul Alba și 30.063 cauze s-au înregistrat la judecătoriile din circumscripția acestuia. La Tribunalul Alba numărul cauzelor nou intrate a scăzut în anul 2025 cu 1.975 cauze față de anul precedent, reprezentând o scădere de 27,14 %, iar la nivelul judecătoriilor, numărul cauzelor nou intrate a scăzut cu 1.036 dosare, reprezentând o scădere de 3,33%.

Din numărul total de 35.367 cauze nou intrate în cursul anului 2025 s-au înregistrat: 6.962 cauze în materie penală; 25.887 cauze în materie civilă (inclusiv asigurări sociale, litigii de muncă, litigii cu profesioniștii); 2.282 cauze în materie de contencios administrativ, fiscal; 236 cauze în materia falimentului.

Din perspectiva indicatorilor statistici reprezentativi pentru actul de justiţie şi ţinând seama de situaţia resurselor umane, activitatea judiciară s-a desfăşurat în conformitate cu exigențele legale, Tribunalul Alba și Judecătoria Aiud au înregistrat gradul general de eficiență „Satisfăcător” iar celelalte judecătorii – Judecătoria Alba Iulia, Judecătoria Blaj, Judecătoria Câmpeni și Judecătoria Sebeș au înregistrat gradul general de eficiență „Eficient”.

În privința indicatorilor Rata de soluționare a dosarelor și Durata medie de soluționare Tribunalul Alba s-a încadrat în gradul de eficiență „Foarte eficient”.

Astfel, la fel ca şi în anii precedenţi, în anul 2025 a fost înregistrat un nivel înalt de performanţă în activitatea Tribunalului Alba, care creează premisele furnizării către justiţiabili a unui serviciu public la un standard cât mai apropiat de nevoile şi aşteptările acestora.

Dincolo de rezultate statistice înregistrate în anul 2025 şi de obiectivele propuse pentru anul 2026, este important de subliniat faptul că personalul din cadrul Tribunalul Alba a depus eforturi constante pentru menținerea unui act de justiție eficient și de calitate. Activitatea instanței a fost susținută de implicarea și responsabilitatea judecătorilor, asistenților judiciari, personalului auxiliar şi conex, funcţionarilor publici şi personalului contractual, care au asigurat menținerea unui nivel ridicat de performanță profesională.

