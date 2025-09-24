FOTO | Peste 300 de elevi din Teiuș au participat la activități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, organizate de polițiștii din Alba

Peste 300 de elevi, din Teiuș, au participat la activități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile organizate de polițiștii din Alba. Discuțiile au vizat și consumul de droguri sau tutun.

Activități informativ-preventive cu scopul de prevenire și combatere a delincvenţei juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor au avut loc, ieri, 23 septembrie, în orașul Teiuș.

Peste 300 de elevi au făcut parte din activitățile la care au participat polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba și cei ai Serviciului Județean de Transporturi Alba, împreună cu polițiștii din orașul Teiuș și specialiștii Centrului de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Alba.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 septembrie 2025, polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba și cei ai Serviciului Județean de Transporturi Alba, împreună cu polițiștii din orașul Teiuș și specialiștii Centrului de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Alba, au desfășurat activități informativ-preventive, pe raza orașului Teiuș, având drept scop prevenirea și combaterea delincvenţei juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacenta unităților de învățământ preuniversitar.

Peste 300 de elevi au luat parte la activitățile derulate în incinta unităților de învățământ. Discuțiile inițiate de polițiști au vizat consumul de droguri, tutun și alte substanțe interzise, fiind punctate efectele nocive pe care le au acestea.

Polițiștii le-au recomandat să utilizeze aplicațiile instalate pe telefon cu responsabilitate, pentru a preveni infracțiunile informatice. Rețelele sociale și platformele de comunicare pot fi folosite de către infractori, pentru a aborda minori, tocmai de aceea ei trebuie să conștientizeze riscurile și să nu răspundă solicitărilor care vin din partea unor necunoscuți. Mai mult, nu trebuie să transmită materiale video, fotografii, date cu caracter personal sau locația unde se află, fără acordul părinților.

În contextul campaniei ,,Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!”, polițiștii Serviciului Județean de Transporturi Alba le-au prezentat tinerilor un material video care ilustrează, în mod simbolic, efectele electrocutării și riscurile la care se expun dacă încearcă să se urce pe trenurile sau vagoanele staționate în gări, depouri ori pe cele dezafectate.

Consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv. Împreună, dacă ne unim forțele, putem să facem față acestor provocări!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI