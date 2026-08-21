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Burse sociale 2026: Autoritățile dau asigurări că bursele nu vor fi tăiate pe perioada vacanțelor de vară / „E doar un proiect”

Ioana Oprean

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Burse sociale 2026: Autoritățile dau asigurări că bursele nu vor fi tăiate pe perioada vacanțelor de vară / „E doar un proiect”

Autorităţile dau asigurări că bursele sociale nu vor fi tăiate pe perioada vacanţei de vară.  Purtătoarea de cuvânt a Guvernului interimar, Ioana Dogioiu, a precizat că modificarea invocată în spaţiul public se află doar în faza de proiect şi nu a intrat în vigoare.

Aceste burse în valoare de 300 lei se acordă elevilor din învățământul preuniversitar, pe baza unor criterii stricte: de venit, condiții medicale sau situație familială specială, condiția fiind ca elevul să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut nota 10 la purtare la finalul anului școlar anterior.

Purtătorul de cuvânt al actualului executiv, Ioana Dogioiu, a precizat că, după încheierea perioadei în care proiectul se află în transparență publică, Guvernul și Ministerul Educației vor analiza propunerile făcute și vor lua o decizie.

Până atunci însă, pentru elevi se aplică regulile aflate în vigoare.

„Vorbim despre un proiect de hotărâre de guvern aflat în dezbatere publică. Nu a fost adoptat nimic, nu a fost anulată nicio bursă, nu s-a întâmplat nimic în acest moment, nu e nimic în vigoare decât prevederea în curs, așa cum era și până acum”, a explicat Ioana Dogioiu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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