Accident în Alba Iulia: Vârstnică de 73 de ani, lovită de un bărbat pe trotinetă pe o trecere de pietoni. Trotinetistul a fugit de la locul faptei

Un accident a avut loc joi dimineața în Alba Iulia. O vârstnică de 73 de ani a fost lovită de un bărbat pe trotinetă în timp ce traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni. Trotinetistul a fugit de la locul faptei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 august 2026, în jurul orei 10.50, polițiștii rutieri din Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza municipiului, a avut loc un eveniment rutier.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe Bulevardul Republicii, nu ar fi respectat semnalizarea amplasată la trecerea pentru pietoni, moment în care ar fi surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 73 ani, din municipiul Alba Iulia, care era angajată regulamentar în traversarea străzii.

În urma accidentului, bărbatul de 29 de ani a părăsit locul accidentului, fiind identificat, la scurt timp, de către polițiști, la adresa de domiciliu.

Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar trotineta electrică nu figurează înmatriculată în circulație.

Femeia de 73 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

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