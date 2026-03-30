Curier Județean

FOTO | Performanță remarcabilă pentru doi elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" Alba Iulia. S-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Geografie

Bogdan Ilea

Elevul caporal Flavius Crișan (clasa a X-a) și elevul fruntaș Ștefan Simescu (clasa a IX-a) s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Geografie. Elevii au fost pregătiți de domnul profesor Valer Macarie.

Experiența olimpică din acest an a fost un succes pentru pasionații de geografie. Elevul caporal Flavius Crișan (clasa a X-a) și elevul fruntaș Ștefan Simescu (clasa a IX-a), pregătiți de domnul profesor Valer Macarie, au reușit să obțină o performanță deosebită, calificându-se la etapa națională a Olimpiadei de Geografie. Cei doi elevi s-au remarcat în cadrul etapei județene, datorită pasiunii pentru cunoașterea și înțelegerea fenomenelor geografice și muncii susținute. Această performanță reprezintă pentru ei o oportunitate importantă de a-și testa cunoștințele la un nivel înalt, de a-și dori să cunoască un nou succes, dar și să interacționeze cu alți elevi pasionați de geografie din toată țara, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

„Această calificare reprezintă rezultatul unui efort constant, al pasiunii pentru acest domeniu și al dorinței mele de a excela. Prin studiu aprofundat și participarea la etapele competiționale, mi-am dezvoltat gândirea critică și capacitatea de analiză geografică. Această reușită mă motivează să continui să învăț și să îmi depășesc limitele”, a spus Flavius.

„Calificarea mea la etapa națională a Olimpiadei de Geografie reprezintă o experiență memorabilă, plină de provocări și satisfacții. Rezultatul obținut reflectă munca depusă, pasiunea pentru geografie și dorința de a mă autodepăși. Această reușită mă motivează să continui să învăț și să aspir la performanțe și mai înalte”, a mărturisit Ștefan.

Felicitări, mult succes la națională!

