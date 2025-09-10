FOTO | Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ
Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ
Mihai Aldea, un crescător de porumbei din comuna Sântimbru, a obținut o performanță deosebită la Campionatul Mondial ”World Cup Roller Fly” 2025. Bărbat a obținut locul 7 mondial, după o competiție de 3 luni și evaluarea a peste 400 de concurenți pasionați, din toate colțurile lumii.
”Felicitări Mihai că ai așezat numele Sântimbru, în locuri alese!” și ”Tot respectul, după muncă și răsplată. România este reprezentată de tine în toată Europa! Km 0 al Rollerilor de Birmingham în România”, sunt doar două din mesajele postate în mediul online de apropiații Sântimbreanului.
Mihai, sântimbreanul nostru vrednic, cum îl numea Cristian Popa într-o postare recentă – s-a pregătit și a reușit să se califice la sfârșitul lunii aprilie 2025, la Campionatele European și Mondial de columbofil, după ce echipa de înaripați pe care o antrenează cu foarte mare grijă și atenție a fost evaluată de o comisie internațională de arbitrii care s-a deplasat chiar acasă la Mihai, în comuna Sântimbru.
Mihai Aldea are peste 100 de porumbei, pe care îi crește în clădiri și spații special gândite și amenajate de el însuși – unele pentru reproducere și altele pentru cei care merg la competiții.
”Imediat ce începe să-ți povestească îți devine clar că este un îndrăgostit și pasionat convins de porumbei – de care se ocupă, de aproximativ 15 ani.
Puțini știm însă că merge constant la competiții naționale și europene, unde a luat premii importante – Locul 1, Locul 2… și împreună cu fratele lui, Ioan și el crescător pasionat, și-au înființat propria lor ASOCIAȚIE OFICIALĂ – pentru a duce această muncă la următorul nivel…
O muncă la care răsplata este îndeosebi sufletească! Dar pentru ei doi, merită – căci nu poți pune preț pe ceea ce iubești.
Ca și tatăl lui, fiul lui Mihai Aldea, Edi, este deja pasionat și el de porumbei. Îl ajută mereu și mai mult, învață în fiecare zi, din toate”, scria Cristian Popa în luna aprilie a acestui an.
Potrivit aceleiași surse citate, Mihai Aldea primește și musafiri, și îi puteți scrie dacă vreți să-i duceți pe cei mici la el în vizită, unde veți fi primiți cu drag, să admirați minunații porumbei sântimbreni.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | „Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”
„Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți” Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World și inițiatoarea proiectului „Masa care Unește”, ne-a oferit detalii despre evenimentul ce va aduna 10.000 […]
Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin de a dona sânge
Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin de a dona sânge Institutul Național de Transfuzire Sanguină a anunțat că în Ocna Mureș a fost confirmat un caz de infecție cu virusul West Nile. În consecință ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul […]
Garda Cetății Alba Carolina își schimbă traseul: Defilare specială pentru Masa care Unește, record mondial cu 10.000 de participanți
Zi memorabilă la Alba Iulia: Garda Cetății va mărșălui printre 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din lume, „Masa care Unește” Sâmbătă, 13 septembrie 2025, Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia va fi gazda unui eveniment spectaculos. „Masa care Unește” va aduna 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din lume, întinsă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului, ARS LA BUZUNAR: Ce amendă a primit
Șoferul din Alba care a condus printr-o zonă pietonală din centrul Clujului, ARS LA BUZUNAR Șoferul din Alba care a...
DESPĂGUBIRI de 11,5 milioane de euro pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol din România: Culturile le-au fost afectate de înghețul târziu
DESPĂGUBIRI de 11,5 milioane de euro pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol din România Comisia Europeană a acceptat solicitarea...
Știrea Zilei
FOTO | Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ
Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly”...
VIDEO | „Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”
„Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul...
Curier Județean
Participare record pentru o cauză nobilă: Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia. LISTA
Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia Asociația Centrul de Autism...
14 septembrie 2025 | „Mini maraton de Sebeș”, competiție de alergare pe străzile municipiului: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT
Competiție de alergare la Sebeș: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT O competiție de alergare va avea loc la Sebeș,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...