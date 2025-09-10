FOTO | Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ

Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ

Mihai Aldea, un crescător de porumbei din comuna Sântimbru, a obținut o performanță deosebită la Campionatul Mondial ”World Cup Roller Fly” 2025. Bărbat a obținut locul 7 mondial, după o competiție de 3 luni și evaluarea a peste 400 de concurenți pasionați, din toate colțurile lumii.

”Felicitări Mihai că ai așezat numele Sântimbru, în locuri alese!” și ”Tot respectul, după muncă și răsplată. România este reprezentată de tine în toată Europa! Km 0 al Rollerilor de Birmingham în România”, sunt doar două din mesajele postate în mediul online de apropiații Sântimbreanului.

Mihai, sântimbreanul nostru vrednic, cum îl numea Cristian Popa într-o postare recentă – s-a pregătit și a reușit să se califice la sfârșitul lunii aprilie 2025, la Campionatele European și Mondial de columbofil, după ce echipa de înaripați pe care o antrenează cu foarte mare grijă și atenție a fost evaluată de o comisie internațională de arbitrii care s-a deplasat chiar acasă la Mihai, în comuna Sântimbru.

Mihai Aldea are peste 100 de porumbei, pe care îi crește în clădiri și spații special gândite și amenajate de el însuși – unele pentru reproducere și altele pentru cei care merg la competiții.

”Imediat ce începe să-ți povestească îți devine clar că este un îndrăgostit și pasionat convins de porumbei – de care se ocupă, de aproximativ 15 ani.

Puțini știm însă că merge constant la competiții naționale și europene, unde a luat premii importante – Locul 1, Locul 2… și împreună cu fratele lui, Ioan și el crescător pasionat, și-au înființat propria lor ASOCIAȚIE OFICIALĂ – pentru a duce această muncă la următorul nivel…

O muncă la care răsplata este îndeosebi sufletească! Dar pentru ei doi, merită – căci nu poți pune preț pe ceea ce iubești.

Ca și tatăl lui, fiul lui Mihai Aldea, Edi, este deja pasionat și el de porumbei. Îl ajută mereu și mai mult, învață în fiecare zi, din toate”, scria Cristian Popa în luna aprilie a acestui an.

Potrivit aceleiași surse citate, Mihai Aldea primește și musafiri, și îi puteți scrie dacă vreți să-i duceți pe cei mici la el în vizită, unde veți fi primiți cu drag, să admirați minunații porumbei sântimbreni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI