FOTO | PERCHEZIȚII în Alba Iulia: Un bărbat și o femeie, cercetați de polițiști după ce ar fi oferit spre vânzare, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii contrafăcute
PERCHEZIȚII în Alba Iulia: Un bărbat și o femeie, cercetați de polițiști după ce ar fi oferit spre vânzare, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii contrafăcute
Polițiștii din Alba au efectuat miercuri, 20 august 2025, trei percheziții domiciliare la două persoane bănuite că ar fi vândut produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii contrafăcute.
Potrivit IPJ Alba, la data de 19 august 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au efectuat trei percheziții domiciliare, pe raza municipiului Alba Iulia, la două persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2024- 2025, un bărbat și o femeie, în vârstă de 33, respectiv 35 de ani, ambii din Alba Iulia, ar fi oferit spre vânzare, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte precum și accesorii.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile persoanelor, au fost identificate 178 de obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, în valoare de 22.500 de lei, purtând însemnele unor celebre mărci, susceptibile a fi contrafăcute. Acestea au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională: La concurs au participat 3.000 de imagini din întreaga lume
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, a obținut o mențiune obținută cu seria de fotografii „IMAGO MUNDI” la concursul anual de fotografie (NIPA) NEXUS INTERNAȚIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2025. Citește și: FOTO | Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, o nouă distincție importantă: […]
Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Mătișești: Undă verde pentru proiect din partea agenției de mediu
Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Mătișești: Undă verde pentru proiect Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a anunțat, marți, 19 august 2025, că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul care vizează amplasarea unei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în satul Mătișești, comuna Horea. Stația, […]
Autoutilitară în flăcări pe autostrada A10, sensul Aiud – Cluj. Intervin pomperii ISU
O autoutilitară a luat foc, în această noapte, pe autostrada A10, pe sensul Aiud – Cluj La fața locului au intervenit de urgență pompierii ISU ai secție Aiud. Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifesta la o autoutilitară 3.5T. Din fericire, ocupanții acesteia s-au autoevacuat la timp, nefiind nevoie de intervenția medicilor. Traficul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
RESTRICȚII de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de reparații la un rost de dilatație
RESTRICȚII de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de reparații la un rost de dilatație DRDP Cluj a anunțat că...
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie cere imperativ o reformă structurală a ANRE: „Protejează interesele marilor actori din energie”
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie solicită o reformă structurală a ANRE Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie cere imperativ...
Știrea Zilei
FOTO | Președintele Nicușor Dan, vizită la un local din Roșia Montană: ”Un exemplu pentru români și străini să descopere frumusețea, istoria și rezistența acestei zone”
Președintele Nicușor Dan își continuă vizita la Roșia Montană: ”Un exemplu pentru români și străini să descopere frumusețea, istoria și...
FOTO | Cum s-a petrecut accidentul MORTAL de pe autostrada A1: Un bărbat de 50 de ani, din Șard, staționat cu TIR-ul pe banda de urgență, a DECEDAT după ce a fost acroșat de un camion condus de un șofer din Petrești
Cum s-a petrecut accidentul MORTAL de pe autostrada A1: Un bărbat de 50 de ani, din Șard, staționat cu TIR-ul...
Curier Județean
FOTO | PERCHEZIȚII în Alba Iulia: Un bărbat și o femeie, cercetați de polițiști după ce ar fi oferit spre vânzare, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii contrafăcute
PERCHEZIȚII în Alba Iulia: Un bărbat și o femeie, cercetați de polițiști după ce ar fi oferit spre vânzare, obiecte...
FOTO | Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională: La concurs au participat 3.000 de imagini din întreaga lume
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, a obținut...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Opinii Comentarii
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
19 august: Ziua mondială a fotografiei
19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...