FOTO | PERCHEZIȚII în Alba Iulia: Un bărbat și o femeie, cercetați de polițiști după ce ar fi oferit spre vânzare, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii contrafăcute

PERCHEZIȚII în Alba Iulia: Un bărbat și o femeie, cercetați de polițiști după ce ar fi oferit spre vânzare, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii contrafăcute

Polițiștii din Alba au efectuat miercuri, 20 august 2025, trei percheziții domiciliare la două persoane bănuite că ar fi vândut produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii contrafăcute.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 august 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au efectuat trei percheziții domiciliare, pe raza municipiului Alba Iulia, la două persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2024- 2025, un bărbat și o femeie, în vârstă de 33, respectiv 35 de ani, ambii din Alba Iulia, ar fi oferit spre vânzare, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte precum și accesorii.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile persoanelor, au fost identificate 178 de obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, în valoare de 22.500 de lei, purtând însemnele unor celebre mărci, susceptibile a fi contrafăcute. Acestea au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.

Cercetările sunt continuate.

