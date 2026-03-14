FOTO | Patru preparate tradiționale gătite de bucătarii în devenire de la un liceu din Alba cu ocazia „Zilei Naționale a Meseriilor” 2026

Cu prilejul „Zilei Naționale a Meseriilor – 11 martie”, elevii Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj de la specializarea „Bucătar* au transformat pasiunea pentru gătit în adevărate demonstrații de talent și măiestrie culinară.

În laboratorul liceului au pregătit cu pricepere și dăruire preparate tradiționale apreciate de toți cei prezenți:

• Mămăligă cu brânză și ouă

• Ciuperci cu sos de smântână

• Ostropel din carne de pui

• Ciulama de pui cu mămăliguță

Un moment deosebit al activității l-a reprezentat prezența unui fost absolvent al liceului, de la specializarea „Bucătar”, Vasile Cristian Cristea, care le-a împărtășit elevilor din experiența sa profesională, devenind un exemplu real de reușită și motivație, fiind în prezent angajat ca bucătar în cadrul unității unde și-a efectuat practica, Paradisul Transilvaniei.

„Activitatea a evidențiat frumusețea meseriei de bucătar și importanța învățământului tehnologic dual în formarea viitorilor specialiști.

Felicitări elevilor clasei a XI-a, învățământ profesional dual, specializarea „Bucătar”, absolventului invitat și profesorilor coordonatori: Faur Simona și Pleșa Daniela, pentru implicare, seriozitate și rezultate deosebite!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj.

INCENDIU în comuna Săsciori: Focul a cuprins o locuință din satul Răchita Incendiu sâmbătă seara în satul Răchita, din comuna Săsciori. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu în satul Rachita, din comuna Săsciori. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință. Forțele alocate: 1 […]

Start într-o campanie de ecologizare pe Valea Vințului: Primarul Simona Cazan, consilieri locali și mai mulți preoți s-au alăturat voluntarilor. „Ne propunem ca ziua de azi să fie doar o primă etapă" Sâmbătă, 14 martie 2026, s-a desfășurat o amplă acțiune de ecologizare a Văii Vințului. Concret, au fost strânse deșeurile aruncate în albia văii. […]

INCENDIU în Gârbova de Sebeș: Ard sute de baloți de paie. Intervin pompierii din Sebeș și Miercurea Sibiului, dar și SVSU Gârbova Incendiu în Gârbova de Sebeș, sâmbătă după amiază. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine in cooperare cu Detașamentul de pompieri Mircurea Sibiului pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Gârbova. Din informațiile preliminare este […]

