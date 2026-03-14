FOTO | Patru preparate tradiționale gătite de bucătarii în devenire de la un liceu din Alba cu ocazia „Zilei Naționale a Meseriilor” 2026

Patru preparate tradiționale gătite de bucătarii în devenire de la un liceu din Alba cu ocazia „Zilei Naționale a Meseriilor” 2026

Cu prilejul „Zilei Naționale a Meseriilor – 11 martie”, elevii Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj de la specializarea „Bucătar* au transformat pasiunea pentru gătit în adevărate demonstrații de talent și măiestrie culinară.

În laboratorul liceului au pregătit cu pricepere și dăruire preparate tradiționale apreciate de toți cei prezenți:

• Mămăligă cu brânză și ouă

• Ciuperci cu sos de smântână

• Ostropel din carne de pui

• Ciulama de pui cu mămăliguță

Un moment deosebit al activității l-a reprezentat prezența unui fost absolvent al liceului, de la specializarea „Bucătar”, Vasile Cristian Cristea, care le-a împărtășit elevilor din experiența sa profesională, devenind un exemplu real de reușită și motivație, fiind în prezent angajat ca bucătar în cadrul unității unde și-a efectuat practica, Paradisul Transilvaniei.

„Activitatea a evidențiat frumusețea meseriei de bucătar și importanța învățământului tehnologic dual în formarea viitorilor specialiști.

Felicitări elevilor clasei a XI-a, învățământ profesional dual, specializarea „Bucătar”, absolventului invitat și profesorilor coordonatori: Faur Simona și Pleșa Daniela, pentru implicare, seriozitate și rezultate deosebite!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj.

