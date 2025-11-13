FOTO | Patru autobuze electrice au sosit la Alba Iulia. Vehiculele vor circula pe linia Alba Iulia – Ciugud
Patru autobuze electrice au sosit la Alba Iulia. Vehiculele vor circula pe linia Alba Iulia–Ciugud
Alba Iulia face un nou pas spre un transport public modern și nepoluant. Patru autobuze electrice au sosit astăzi în oraș, parte din proiectul finanțat prin PNRR, urmând ca întreaga flotă să fie completă până în 2026, potrivit unui anunț făcut de Primăria municipiului Alba Iulia.
Astăzi au sosit la Alba Iulia încă patru autobuze electrice, parte din proiectul „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), depus în parteneriat cu Comuna Ciugud.
Acestea se adaugă primului autobuz livrat luna trecută, care a finalizat cu succes perioada de testare tehnică. Livrările se desfășoară conform graficului contractual:
* patru autobuze au ajuns astăzi;
* alte patru vor fi livrate în decembrie,
* patru în ianuarie,
* patru în februarie,
* iar ultimele patru în martie 2026.
FOTO | Patru autobuze electrice au sosit la Alba Iulia. Vehiculele vor circula pe linia Alba Iulia–Ciugud
După ce toate autobuzele vor fi livrate și recepționate, acestea vor deservi transportul public de călători din municipiul Alba Iulia și pe linia Alba Iulia – Ciugud.
În urma acestui proiect, municipiul Alba Iulia va beneficia de o flotă modernă de autobuze nepoluante, care împreună cu celelalte 13 autobuze electrice achiziționate tot de către primărie, și de cele 6 microbuze electrice care vor fi livrate în perioada următoare, vor reduce semnificativ costurile de operare și emisiile de carbon, contribuind la un oraș mai curat și mai sănătos.
În contextul tensiunilor generate de actualul operator de transport, este important ca albaiulienii să știe că Primăria Municipiului Alba Iulia lucrează la dezvoltarea unui sistem de transport mai bun, mai corect și mai eficient, iar modernizarea flotei este doar primul pas.
Următorul pas concret va fi introducerea, în această lună, în Consiliul Local, a proiectului de hotărâre privind înființarea Companiei Municipale de Transport Public, care va permite internalizarea serviciului și o administrare directă, transparentă, și în beneficiul comunității.
„Alba Iulia trebuie să aibă un transport public european, corect și accesibil pentru toți cetățenii. Autobuzele electrice care sosesc sunt dovada clară că lucrăm consecvent și că nu ne oprim în fața obstacolelor. Pregătim, pas cu pas, un sistem local de transport eficient, sustenabil și adaptat nevoilor reale ale albaiulienilor.” a declarat Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.
Sursa foto: Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați, vă rog și pentru alții să lăsați!”
Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați, vă rog și pentru alții să lăsați!” Într-o lume mereu grăbită, când empatia și faptele bune sunt tot mai rare, un gest de bunătate sinceră a atras atenția unui trecător pe o stradă din Alba […]
Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani în județ
Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani în județ Topul 10 companii din Alba, după cifra de afaceri a fost prezentat în Topul Firmelor, eveniment organizat joi, 13 noiembrie 2025, de Camera de Comerț și Industrie (CCI). Topul […]
VIDEO | TOPUL FIRMELOR 2024, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur
TOPUL FIRMELOR 2024, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur Camera de Comerț și Industrie Alba organizează Topul Județean al Firmelor 2024, ediția a XXXII-a. Obiectivul acestui eveniment este promovarea firmelor cu rezultate deosebite în activitatea desfășurată în anul 2024. ,,La 32 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea”
Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din...
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament Familiile copiilor diagnosticați cu tulburări...
Știrea Zilei
FOTO | Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați, vă rog și pentru alții să lăsați!”
Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați,...
Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani în județ
Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc...
Curier Județean
FOTO | Action va avea un magazin la Alba Mall: Prețuri mici pentru produse de uz zilnic. CÂND se deschide oficial
Action va avea un magazin la Alba Mall: Prețuri mici pentru produse de uz zilnic. CÂND se deschide oficial La...
Motorul economiei în Alba este nemțesc: TOP 10 exportatori și importatori din județ, în anul 2024
Motorul economiei în Alba este nemțesc: TOP 10 exportatori și importatori din județ, în anul 2024 În Topul Național al...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 13...
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...