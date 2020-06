FOTO| Parteneriat între Primăria Ciugud și o firmă din Alba în scopul dezvoltării și testării unei stații de dezinfectare pentru accesul în spații publice

Primăria Comunei Ciugud a folosit și a testat în decursul lunii mai o stație de dezinfectare pentru accesul în zone publice cu trafic intens, produsul fiind inventat și realizat în România.

Administrația locală a stabilit un protocol cu o firmă din Alba Iulia, fiind prima instituție publică care a folosit noua stație de dezinfectare, denumită Freestand, și a verificat utilitatea, rezistența și performanțele acestei soluții inventată în contextul pandemiei de coronavirus.

Stații similare au fost montate pentru folosire și testare în farmacia comunei precum și în școala din Ciugud, unitate de învățământ în care stația de dezinfectare este folosită săptămâna aceasta de către elevii de clasa a VIII-a care se pregătesc de examen.

Stația permite dezinfectarea mâinilor, dar și a încălțămintei, putând fi amplasată la intrarea în instituții publice, unități de învățământ, magazine, hoteluri, supermarketuri sau în orice spațiu public cu trafic intens. Aceasta este rezistentă la coroziune, are avantajul că poate fi personalizată în culori, cu logo-ul și cu accesoriile dorite de compania/instituția care o va folosi. De asemenea stația are utilizări multiple și poate, spre exemplu, să fie transformată într-un stand de informare.

„Ciugudul a fost mereu un susținător al ideilor și produselor românești. La fel ca și în cazul altor soluții sau produse românești am acceptat să fim primii care testează stația de dezinfectare pentru accesul în zone publice și ne bucurăm că recomandările noastre au dus, în final, la dezvoltarea unui produs util și rezistent. Suntem conștienți că, după relaxarea măsurilor impuse pentru prevenire și combaterea pandemiei COVID 19, trebuie să ne gândim la siguranța celor care ajung în instituțiile publice, dar și a funcționarilor care lucrează cu publicul. De aceea am căutat și căutăm soluții viabile pentru ca accesul în instituția noastră sau activitatea cu publicul să se desfășoare în condiții de siguranță. Ne bucurăm că pentru dezinfectare am găsit un produs românesc, inventat și realizat în județul Alba”, a spus Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud.

Freestand’s Cleandrop and Cleanstation, cele două variante ale stației de dezinfectare pentru accesul în spații publice, sunt produse care se pretează pentru orice spațiu, fie că vorbim de instituții, școli, spitale sau de restaurante, supermarketuri și mall-uri. Firma din Alba Iulia a decis să inițieze acest proiect pentru ca, în timpul pandemiei, să sprijine furnizorii săi din România pentru a putea continua să producă, astfel încât să păstreze locurile de muncă.

Stația românească de dezinfectare pentru accesul în spații publice a fost realizată în cadrul campaniei „Producem în România…pentru o Românie curată și sănătoasă”, campanie în care sunt incluse mai multe companii din Transilvania. Potrivit producătorului, costurile stației cuprind doar costurile de producție și materia primă astfel încât soluția să poată fi accesibilă pentru un număr cât mai mare de potențiali utilizatori.