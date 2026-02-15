Curier Județean

FOTO | Panourile fotovoltaice de pe clădirea renovată a primăriei unei comune din Alba au început să producă energie electrică: Ce mare investiție e în pregătire

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Panourile fotovoltaice de pe clădirea renovată a primăriei unei comune din Alba au început să producă energie electrică: Ce mare investiție e în pregătire

Comuna Cricău a produs și livrat în rețeaua electrică primii kwh de energie electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice montate pe acoperișul clădirii sediului renovat al primărie, a anunțat, joi, 12 februarie 2026, primarul Florin Todericiu. 

Edilul a comunicat că în câteva zile vor începe lucrările și la marele parc fotovoltaic din comuna Cricău.

Sistemul fotovoltaic va fi format din 260 de panouri de 550 W. Va fi montat un sistem invertor de minim 143 kW, fară stocare.

Centrala electrică fotovoltaică pentru compensarea urmează să fie edificată pe un teren extravilan în suprafață de 2.770 de metri pătrați, cu funcțiunea actuală de pășune, aflat în proprietatea UAT Cricău.

Sistemul fotovoltaic a fost dimensionat în așa fel încât să acopere și să compenseze cantitativ consumul de energie electrică al instituțiilor publice locale, inclusiv iluminatul public.

În ceea ce privește clădirea renovată a Primăriei Cricău, în scurt timp va avea loc recepția lucrărilor.

„Credința în Bunul Dumnezeu, munca și disciplina aduc întotdeauna rezultate. Și de asemenea accesarea fondurilor europene cum sunt și aceste două investiții. Cu Bunul Dumnezeu înainte!”, a transmis primarul Florin Todericiu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Adolescenți de 19 ani, înzăpeziți cu mașina în zona Peștera Ghețarul de la Scărișoara: Au fost salvați de jandarmii montani Arieșeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

în

15 februarie 2026

De

Adolescenți de 19 ani, înzăpeziți cu mașina în zona Peștera Ghețarul de la Scărișoara: Au fost salvați de jandarmii montani Arieșeni Doi adolescenți de 19 ani, au rămas înzăpeziți cu mașina în zona Peștera Ghețarul de la Scărișoara și au fost salvați de jandarmii montani Arieșeni. Astăzi, în jurul orei 14:37, printr-un apel la S.N.U.A.U. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Ajutor comunitar de 500 de lei la Sebeș pentru persoanele cu afecțiuni oncologice și handicap grav: Cum se obține sprijinul financiar

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

15 februarie 2026

De

Ajutor comunitar de 500 de lei la Sebeș pentru persoanele cu afecțiuni oncologice și handicap grav: Cum se obține sprijinul financiar Peste 450 de persoane din Sebeș, încadrate cu grad grav de handicap, vor beneficia de un ajutor comunitar de 500 de lei. Sprijinul financiar poate fi obținut și de bolnavii diagnosticați cu afecțiuni oncologice, […]

Citește mai mult

Curier Județean

21-22 martie 2026 | Sărbătoarea Mierii la Blaj: ,,Mica Romă” devine centrul apiculturii românești, la cel mai mare târg de miere și produse pentru apicultură din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

15 februarie 2026

De

21-22 martie 2026 | Sărbătoarea Mierii la Blaj: ,,Mica Romă” devine centrul apiculturii românești, la cel mai mare târg de miere și produse pentru apicultură din România La sfârșitul lunii martie 2026, Blajul devine capitala mierii, odată cu cea de-a 16-a ediție a evenimentului. Târgul, ce adună expozanți din țară și străinătate, reprezintă cel mai […]

Citește mai mult