FOTO | Panourile fotovoltaice de pe clădirea renovată a primăriei unei comune din Alba au început să producă energie electrică: Ce mare investiție e în pregătire

Panourile fotovoltaice de pe clădirea renovată a primăriei unei comune din Alba au început să producă energie electrică: Ce mare investiție e în pregătire
Comuna Cricău a produs și livrat în rețeaua electrică primii kwh de energie electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice montate pe acoperișul clădirii sediului renovat al primărie, a anunțat, joi, 12 februarie 2026, primarul Florin Todericiu.
Edilul a comunicat că în câteva zile vor începe lucrările și la marele parc fotovoltaic din comuna Cricău.
Sistemul fotovoltaic va fi format din 260 de panouri de 550 W. Va fi montat un sistem invertor de minim 143 kW, fară stocare.
Centrala electrică fotovoltaică pentru compensarea urmează să fie edificată pe un teren extravilan în suprafață de 2.770 de metri pătrați, cu funcțiunea actuală de pășune, aflat în proprietatea UAT Cricău.
Sistemul fotovoltaic a fost dimensionat în așa fel încât să acopere și să compenseze cantitativ consumul de energie electrică al instituțiilor publice locale, inclusiv iluminatul public.
În ceea ce privește clădirea renovată a Primăriei Cricău, în scurt timp va avea loc recepția lucrărilor.
„Credința în Bunul Dumnezeu, munca și disciplina aduc întotdeauna rezultate. Și de asemenea accesarea fondurilor europene cum sunt și aceste două investiții. Cu Bunul Dumnezeu înainte!”, a transmis primarul Florin Todericiu.
