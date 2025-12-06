Rămâi conectat

FOTO | Orașul Cugir a deschis oficial sezonul sărbătorilor de iarnă: Luminițele de Crăciun s-au aprins în ajun de Moș Nicolae

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Vineri, 5 decembrie 2025, comunitatea din Cugir a celebrat deschiderea sezonului de iarnă prin aprinderea iluminatului festiv, un moment care a adus orașului o atmosferă deosebită. Luminile au îmbrăcat zona într-un cadru cald și plin de emoție, marcând începutul unei perioade așteptate și îndrăgite de întreaga comunitate.

Evenimentul a fost deschis de către doamna director a Centrului Cultural „Valentin Uritescu”, Diane Dobrean, care a transmis un mesaj de bun venit tuturor celor prezenți. Au fost, totodată, felicitați și aplaudați elevii cu rezultate deosebite la învățătură, tineri care reprezintă cu cinste orașul Cugir.

Seara a fost înfrumusețată de recitalul de colinde al Fanfarei Cugir, sub coordonarea lui Marian Vințan, un moment artistic care a adus armonie și spirit de sărbătoare în mijlocul comunității.

Primarul Adrian Teban a transmis câteva cuvinte comunității: „Felicit elevii care au obținut rezultate excepționale și mulțumesc Fanfarei Cugir și instructorului Marian Vințan pentru momentul artistic oferit. Vă invit să fiți alături de noi și mâine, pentru a continua programul dedicat sărbătorilor de iarnă.

Din partea administrației locale și al Consiliului Local, vă doresc să vă bucurați de această perioadă și de evenimentele pregătite pentru comunitatea noastră!”

În aplauzele participanților, aprinderea luminilor festive a fost marcată prin numărătoarea inversă, realizată împreună cu publicul, un moment plin de entuziasm care a dat startul oficial atmosferei de Crăciun în oraș.

Căsuțele târgului de Crăciun, bunătățile festive, produsele artizanale și decorurile specifice au completat farmecul serii, aducând zâmbete și încântare, mai ales celor mici.

Sunteți așteptați cu drag și astăzi, de la aceeași oră, pe Bulevardul Al. Sahia, pentru o nouă seară dedicată colindelor, luminii și bucuriei de a fi împreună!

