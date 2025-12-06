FOTO | Orașul Cugir a deschis oficial sezonul sărbătorilor de iarnă: Luminițele de Crăciun s-au aprins în ajun de Moș Nicolae
Orașul Cugir a deschis oficial sezonul sărbătorilor de iarnă: Luminițele de Crăciun s-au aprins în ajun de Moș Nicolae
Vineri, 5 decembrie 2025, comunitatea din Cugir a celebrat deschiderea sezonului de iarnă prin aprinderea iluminatului festiv, un moment care a adus orașului o atmosferă deosebită. Luminile au îmbrăcat zona într-un cadru cald și plin de emoție, marcând începutul unei perioade așteptate și îndrăgite de întreaga comunitate.
Evenimentul a fost deschis de către doamna director a Centrului Cultural „Valentin Uritescu”, Diane Dobrean, care a transmis un mesaj de bun venit tuturor celor prezenți. Au fost, totodată, felicitați și aplaudați elevii cu rezultate deosebite la învățătură, tineri care reprezintă cu cinste orașul Cugir.
Citește și: Cele mai frumoase mesaje de Crăciun. Urări și felicitări pe care le puteți trimite celor dragi
Seara a fost înfrumusețată de recitalul de colinde al Fanfarei Cugir, sub coordonarea lui Marian Vințan, un moment artistic care a adus armonie și spirit de sărbătoare în mijlocul comunității.
Primarul Adrian Teban a transmis câteva cuvinte comunității: „Felicit elevii care au obținut rezultate excepționale și mulțumesc Fanfarei Cugir și instructorului Marian Vințan pentru momentul artistic oferit. Vă invit să fiți alături de noi și mâine, pentru a continua programul dedicat sărbătorilor de iarnă.
Din partea administrației locale și al Consiliului Local, vă doresc să vă bucurați de această perioadă și de evenimentele pregătite pentru comunitatea noastră!”
În aplauzele participanților, aprinderea luminilor festive a fost marcată prin numărătoarea inversă, realizată împreună cu publicul, un moment plin de entuziasm care a dat startul oficial atmosferei de Crăciun în oraș.
Căsuțele târgului de Crăciun, bunătățile festive, produsele artizanale și decorurile specifice au completat farmecul serii, aducând zâmbete și încântare, mai ales celor mici.
Sunteți așteptați cu drag și astăzi, de la aceeași oră, pe Bulevardul Al. Sahia, pentru o nouă seară dedicată colindelor, luminii și bucuriei de a fi împreună!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Centrul de zi pentru copii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roșia de Secaș, două decenii de la înființare: Recital de colinde, Te Deum și daruri de la Moș Nicolae pentru cei mici
Centrul de zi pentru copii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roșia de Secaș, două decenii de la înființare: Recital de colinde, Te Deum și daruri de la Moș Nicolae pentru cei mici Vineri, 5 decembrie 2025, Centrul de zi pentru copii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roșia de Secaș a sărbătorit 20 de ani de la înființare, […]
SCANDAL într-o familie din Alba: Bărbat din Ighiu, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut crunt soția
SCANDAL într-o familie din Alba: Bărbat din Ighiu, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut crunt soția Un bărbat din Ighiu a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut crunt soția, în timpul unui conflinct iscat în familie. Femeia are nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
Femeie de 42 de ani, din Alba Iulia, bătută de soț pe stradă: Bărbatul i-a luat și telefonul și l-a distrus. A fost reținut de polițiști
Femeie de 42 de ani, din Alba Iulia, bătută de soț pe stradă: Bărbatul i-a luat și telefonul și l-a distrus. A fost reținut de polițiști O femeie de 42 de ani, din Alba Iulia, a fost bătută de soț pe o stradă din municipiu. Bărbatul i-a luat și telefonul mobil și l-a distrus. A […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el
Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați...
Culoarea anului 2026 | Cloud Dancer, primul alb ales vreodată de Pantone. Ce semnificație ascunde această nuanță
Cloud Dancer, primul alb ales vreodată de Pantone. Ce semnificație ascunde această nuanță Institutul Pantone a anunțat oficial că nuanța...
Știrea Zilei
Radu Coclici, fost deputat PSD de Alba, a decedat la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit, descoperit într-o locuință din Alba Iulia
Radu Coclici, fost deputat PSD de Alba, a decedat la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit, descoperit într-o locuință...
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat șase meciuri fără înfrângeri și a învins adversare din clase mai mari
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat...
Curier Județean
FOTO | Centrul de zi pentru copii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roșia de Secaș, două decenii de la înființare: Recital de colinde, Te Deum și daruri de la Moș Nicolae pentru cei mici
Centrul de zi pentru copii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roșia de Secaș, două decenii de la înființare: Recital de colinde,...
SCANDAL într-o familie din Alba: Bărbat din Ighiu, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut crunt soția
SCANDAL într-o familie din Alba: Bărbat din Ighiu, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut crunt soția Un bărbat din...
Politică Administrație
Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba
„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Opinii Comentarii
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...
6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe
6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe Astăzi este prăznuit Sfântul Nicolae, unul...