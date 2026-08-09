Foto: Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, nuntă fastuoasă, direct din cantonamentul României! Evenimentul anului în voleiul românesc, invitați de marcă din voleiul mondial!
Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, nuntă fastuoasă, direct din cantonamentul României! Evenimentul anului în voleiul românesc, cu invitați de marcă din voleiul mondial!
Pentru Florian „Bela” Barta, sâmbătă, 8 august, reprezintă cea mai importantă zi din viață, internaționalul român unindu-și destinele cu aleasa inimii sale, într-o nuntă ca-n povești.
Citește și: Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, transfer în Polonia, la Asseco Resovia Rzeszow! Internaționalul român părăsește campioana Italiei după 2 ani!
Voleibalistul din Alba s-a căsătorit, la Turda, cu Andreea Matei, fostă voleibalistă. Florian Bartha, jucătorul originar din Ocna Mureș a avut parte de momente unice, evenimentul transformând municipiul Turda într-un punct de atracție major pentru lumea voleiului autohton.
Evenimentul a avut loc la complexul Issa din Turda, o locație deosebită. Nașul perechii a fost un alt voleibalist celebru, slovenul Jan Kozamernik. Acesta a fost coechipier cu Bela în sezonul de aur de la Trentino, 2024/ 2025, încheiat cu cucerirea titlului de campion ș În sezonul trecut, drumurile sportive li s-au despărțit, Kozamernik evoluând în Japonia, la Tokyo Great Bears.
Printre invitați au fost, desigur, foarte mulți voleibaliști și voleibaliste. Printre ei, componenții naționalei masculine – învoiți special pentru acest eveniment -, jucători din străinătate, foști coechipieri de la Dinamo (Mircea Peța, Nicolae Ghionea) sau Ioana Baciu, componenta naționalei României, sosită la tim
*Nuntă, direct din cantonamentul României
Florian Bartha a plecat la nuntă direct din cantonamentul echipei naționale, de la Ploiești, unde tricolorii pregătesc prezența la Campionatul European din septembrie, de la Cluj-Napoca. Florian Bartha a trăit clipe speciale, de emoții, grație acestui meci al destinului, într-o zi în care a spus „Da” în fața lui Dumnezeu!
Au fost prezente nume mari din voleiul mondial, precum Jan Kozamernic, internaționalul sloven, nașul proaspetei familii, dar și coechipierii lui Bela Barta, învoiți special de la echipa națională a României pentru aceste momente deosebite.B ela Bartha și Andreea Matei au făcut sâmbătă doar cununia religioasă. Cei doi au devenit soț și soție la 10 iulie, într-o ceremonie restrânsă, în care au fost prezente doar rudele.
Florian Bela Barta este singurul voleibalist român care a devenit campion în Italia și s-a transferat în acest an în Polonia.
Centrul echipei naționale de volei Florian Bella Bartha s-a căsătorit cu partenera sa Andreea Matei (33 ani), fosta voleibalistă, în 8 August 2026, într-o ceremonie fastuoasă organizată la Turda. Evenimentul a transformat orașul clujean într-un punct de atracție major pentru lumea fotbalului voleiului.
La eveniment au participat aproximativ 300 de invitați, printre care nume mari din voleiul internațional precum Jan Kozamernik – centrul naționalei Sloveniei care a fost și nașul la această nuntă, Kamil Rychlicki – universalul din naționala Poloniei, precum și colegii lui Bela de la echipa națională, care au fost învoiți pentru acest eveniment de conducerea echipei naționale din cantonament de la Ploiești – Marian Balla, Andrei Butnaru, Robert Călin, Daniel Chițigoi, Adrian Aciobăniței, Tudor Magdaș, Costin Mocanu, Rareș Bălean, Carol Kosinski, Claudiu Dumitru, blăjeanul Tudor Balu, Sergio Diaconescu, Vlad Kantor, Sebastian Bratu.
Le dorim casă de piatră!
Centrul Florian „Bela” Bartha (25 de ani) este protagonistul unei mutări spectaculoase, în sezonul viitor, 2026/2027, urmând a evolua în Polonia, la Asseco Resovia Rzeszow.
Florian Bartha a fost desemnat anul trecut cel mai bun voleibalist român și este unul dintre jucătorii exponențiali ai reprezentativei tricolore, prezent la Campionatul Mondial din 2025
Internaționalul român, originar din Ocna Mureș, a părăsit Italia după doi ani și va bifa o a doua aventură externă a carierei.
În Italia, „Bela” a realizat rezultate excelente cu puternica echipă Itas Trentino. Anul trecut a devenit primul român campion în voleiul din Peninsulă, iar Itas Trentino este calificată în play-off-ul Ligii Campionilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Foto: România, cu Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), bronz la Balcaniada Under 17 | Ultima repetiție înaintea Mondialelor din Qatar
România, cu Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), bronz la Balcaniada Under 17 | Ultima repetiție înaintea Mondialelor din Qatar Echipa masculină Under 17 a României a cucerit medaliile de bronz la Campionatul Balcanic de volei, printre protagoniștii reprezentativei tricolore regăsindu-se blăjenii Andrei Șuteu și Tudor Bălău. Citește și: Veste extraordinară! Blăjenii Andrei Șuteu și […]
Amical de gală: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august | „Roș-albaștrii”, adversarii vicecampioanei României
Amical de gală pentru divizionara terță: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august | „Roș-albaștrii”, adversarii „șepcilor roșii” Amical de gală: „U” Cluj – Metalurgistul Cugir, marți, 11 august, la ora 17.30. Prim-divizionara întâlnește formația de Liga 3 pregătită de Lucian Itu. Citește și: Foto: „U” Cluj, eliminată de Dinamo Kiev în preliminariile Europa League […]
Video | Florin Lupaș (CS Unirea Alba Iulia), la doar un pas de podium la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat
Florin Lupaș (CS Unirea Alba Iulia), la doar un pas de podium la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat La doar un pas de podium a încheiat participarea la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat, Florin Lupaș, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia. Acesta a luat startul în probă duminică, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi cuplat cu baterii de 181 MWh
Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi...
Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România
Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România Fondurile de pensii...
Știrea Zilei
Cum arată în detaliu programul transportului public „temporar” din Alba Iulia: Oarda și Pâclișa, acoperite mai mult pe hârtie
Cum arată în detaliu programul transportului public „temporar” din Alba Iulia: Oarda și Pâclișa, acoperite mai mult pe hârtie Programul...
VIDEO | O tânără din Apuseni păstrează vie rețeta balmoșului din zona sa, preparatul care decidea odinioară soarta pețitului: „În funcție de cât de bun era balmoșul, rămânea să meargă și la a doua întâlnire sau nu”
Cristina Pașca păstrează vie rețeta balmoșului din Apuseni, preparatul care decidea odinioară soarta pețitului: „În funcție de cât de bun...
Curier Județean
Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava
Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava Prezența...
Update Foto | Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului
Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului Un accident rutier...
Politică Administrație
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul Locuitorii...
Opinii Comentarii
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu...
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii...