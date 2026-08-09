Foto: Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, nuntă fastuoasă, direct din cantonamentul României! Evenimentul anului în voleiul românesc, invitați de marcă din voleiul mondial!

Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, nuntă fastuoasă, direct din cantonamentul României! Evenimentul anului în voleiul românesc, cu invitați de marcă din voleiul mondial!

Pentru Florian „Bela” Barta, sâmbătă, 8 august, reprezintă cea mai importantă zi din viață, internaționalul român unindu-și destinele cu aleasa inimii sale, într-o nuntă ca-n povești.

Voleibalistul din Alba s-a căsătorit, la Turda, cu Andreea Matei, fostă voleibalistă. Florian Bartha, jucătorul originar din Ocna Mureș a avut parte de momente unice, evenimentul transformând municipiul Turda într-un punct de atracție major pentru lumea voleiului autohton.

Evenimentul a avut loc la complexul Issa din Turda, o locație deosebită. Nașul perechii a fost un alt voleibalist celebru, slovenul Jan Kozamernik. Acesta a fost coechipier cu Bela în sezonul de aur de la Trentino, 2024/ 2025, încheiat cu cucerirea titlului de campion ș În sezonul trecut, drumurile sportive li s-au despărțit, Kozamernik evoluând în Japonia, la Tokyo Great Bears.

Printre invitați au fost, desigur, foarte mulți voleibaliști și voleibaliste. Printre ei, componenții naționalei masculine – învoiți special pentru acest eveniment -, jucători din străinătate, foști coechipieri de la Dinamo (Mircea Peța, Nicolae Ghionea) sau Ioana Baciu, componenta naționalei României, sosită la tim

*Nuntă, direct din cantonamentul României

Florian Bartha a plecat la nuntă direct din cantonamentul echipei naționale, de la Ploiești, unde tricolorii pregătesc prezența la Campionatul European din septembrie, de la Cluj-Napoca. Florian Bartha a trăit clipe speciale, de emoții, grație acestui meci al destinului, într-o zi în care a spus „Da” în fața lui Dumnezeu!

Au fost prezente nume mari din voleiul mondial, precum Jan Kozamernic, internaționalul sloven, nașul proaspetei familii, dar și coechipierii lui Bela Barta, învoiți special de la echipa națională a României pentru aceste momente deosebite.B ela Bartha și Andreea Matei au făcut sâmbătă doar cununia religioasă. Cei doi au devenit soț și soție la 10 iulie, într-o ceremonie restrânsă, în care au fost prezente doar rudele.

Florian Bela Barta este singurul voleibalist român care a devenit campion în Italia și s-a transferat în acest an în Polonia.

Centrul echipei naționale de volei Florian Bella Bartha s-a căsătorit cu partenera sa Andreea Matei (33 ani), fosta voleibalistă, în 8 August 2026, într-o ceremonie fastuoasă organizată la Turda. Evenimentul a transformat orașul clujean într-un punct de atracție major pentru lumea fotbalului voleiului.

La eveniment au participat aproximativ 300 de invitați, printre care nume mari din voleiul internațional precum Jan Kozamernik – centrul naționalei Sloveniei care a fost și nașul la această nuntă, Kamil Rychlicki – universalul din naționala Poloniei, precum și colegii lui Bela de la echipa națională, care au fost învoiți pentru acest eveniment de conducerea echipei naționale din cantonament de la Ploiești – Marian Balla, Andrei Butnaru, Robert Călin, Daniel Chițigoi, Adrian Aciobăniței, Tudor Magdaș, Costin Mocanu, Rareș Bălean, Carol Kosinski, Claudiu Dumitru, blăjeanul Tudor Balu, Sergio Diaconescu, Vlad Kantor, Sebastian Bratu.

Le dorim casă de piatră!

Centrul Florian „Bela” Bartha (25 de ani) este protagonistul unei mutări spectaculoase, în sezonul viitor, 2026/2027, urmând a evolua în Polonia, la Asseco Resovia Rzeszow.

Florian Bartha a fost desemnat anul trecut cel mai bun voleibalist român și este unul dintre jucătorii exponențiali ai reprezentativei tricolore, prezent la Campionatul Mondial din 2025

Internaționalul român, originar din Ocna Mureș, a părăsit Italia după doi ani și va bifa o a doua aventură externă a carierei.

În Italia, „Bela” a realizat rezultate excelente cu puternica echipă Itas Trentino. Anul trecut a devenit primul român campion în voleiul din Peninsulă, iar Itas Trentino este calificată în play-off-ul Ligii Campionilor.

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