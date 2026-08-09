Pensii 2026 | Cine nu primește pensia minimă de 1.281 de lei: Condiția care îi lasă pe unii români fără indemnizația socială

Cine nu primește pensia minimă de 1.281 de lei: Condiția care îi lasă pe unii români fără indemnizația socială

Pensia minimă garantată de stat nu se acordă automat tuturor românilor care ajung la vârsta de pensionare. În 2026, indemnizația socială poate completa veniturile pensionarilor doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Mulți români cred că atingerea vârstei standard de pensionare este suficientă pentru a primi pensia minimă garantată de stat. În realitate, legislația impune și o condiție esențială privind perioada de contribuție la sistemul public de pensii.

În 2026, indemnizația socială pentru pensionari este de 1.281 de lei. Pentru a putea beneficia de această formă de sprijin, persoana trebuie să îndeplinească atât condițiile de pensionare, cât și condiția privind stagiul minim de cotizare de 15 ani.

Pensia minimă nu se acordă automat

Procedura este următoarea: mai întâi se calculează pensia în funcție de contribuțiile plătite și de stagiul de cotizare realizat. Dacă pensia stabilită este mai mică decât nivelul indemnizației sociale, statul acordă diferența până la plafonul de 1.281 de lei.

De exemplu, un pensionar căruia îi este stabilită o pensie de 1.000 de lei poate primi o indemnizație socială de 281 de lei, astfel încât venitul total să ajungă la 1.281 de lei pe lună.

În schimb, dacă pensia calculată este de 1.350 de lei, indemnizația socială nu mai este acordată, deoarece pensia depășește plafonul de 1.281 de lei.

Românii cu mai puțin de 15 ani de cotizare, fără pensia minimă

Un aspect important este că împlinirea vârstei de pensionare nu garantează, de una singură, accesul la indemnizația socială.

Astfel, persoanele care au cotizat doar 10, 11 sau 12 ani nu îndeplinesc stagiul minim de 15 ani și nu pot beneficia de această indemnizație în baza acestor condiții.

Prin urmare, 1.281 de lei nu reprezintă o sumă acordată automat oricărui român care ajunge la vârsta de pensionare. Nivelul minim este asigurat prin indemnizația socială doar pentru pensionarii eligibili a căror pensie calculată potrivit contribuțiilor este sub plafonul stabilit.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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