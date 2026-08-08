Video | Luptă acerbă și dincolo de ape: Ștefania Man, campioană la paracaiac, trage un semnal de alarmă asupra discriminării din sportul românesc / „Este cumva un cerc închis”
Luptă acerbă și dincolo de ape: Ștefania Man, campioană la paracaiac, trage un semnal de alarmă asupra discriminării din sportul românesc / „Este cumva un cerc închis”
Prezentă la competiția de vâslit în canotci desfășurată sâmbătă, 8 august 2026 pe râul Mureș, la Partoș, Ștefania Man, sportivă paralimpică în vârstă de 46 de ani, proaspăt legitimată la clubul „Dragonii Cetății Alba Iulia” și recent devenită campioană națională la categoria KL2 feminin, a vorbit deschis despre provocările pe care le înfruntă persoanele cu dizabilități în sportul din România.
Venită din Târgu Lăpuș (maramureș) alături de întreaga sa familie și de colegi, Ștefania a transformat participarea la evenimentul organizat de Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23” într-o pledoarie pentru incluziune și accesibilitate.
„Este cumva un cerc închis”
Deși pasiunea sa pentru caiac s-a concretizat prin antrenamente susținute și activități dedicate copiilor prin asociația pe care o conduce în Maramureș, Ștefania subliniază că drumul spre performanță este unul extrem de anevoios pentru sportivii cu nevoi speciale.
„Este cumva un cerc închis, deoarece multe locuri nu sunt adaptate, nu suntem primiți cu brațele deschise ca să practicăm acest sport. Este cumva un sport exclusivist în România”, a marturisit Ștefania Man.
„Fac caiac canoe și va fi o experiență puțin diferită, vâslind doar cu pagaia și nu cu vâsla normală. M-am antrenat de o lună alături de colegii de la «Dragonii Cetății Alba Iulia» și sunt proaspătă campioană națională la categoria KL2 feminin”, a spus Ștefania Man referindu-se la concursul de vâslit în canotci de la Alba Iulia
Exemplul Capitalei, multiplicat în provincie: o speranță
Membrii comunității de paracaiac din România rămân în continuare puțini, majoritatea fiind concentrați în Capitală din cauza resurselor limitate din provincie.
Cu toate acestea, prezența unor sportivi dedicați la evenimente comunitare precum cel de la Partoș oferă un exemplu de tenacitate.
„Cei mai mulți colegi sunt legitimați la București, dar încet-încet sperăm să se dezvolte și în provincie această ramură de sport”, a afirmat Ștefania Man.
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