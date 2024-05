FOTO | O tânără din Alba, prezență strălucitoare pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes. Simona Mureșan, singura româncă din patrimoniul femeilor de succes din America Latină, premiată la gala „Mujeres Exitosas de Alto Nivel” din Miami

O tânără din Alba, prezență strălucitoare pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes. Simona Mureșan, singura româncă din patrimoniul femeilor de succes din America Latină, premiată la gala „Mujeres Exitosas de Alto Nivel” din Miami

Simona Mureșan, tânăra originară din Cugir, județul Alba, a strălucit la propriu pe covorul roșu de la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, alături de starurile de la Hollywood care au atras în ultimele zile toate blitzurile cu ținutele fabuloase.

Cea de-a 77-a ediție anuală a Festivalului de Film de la Cannes are loc între 14 și 25 mai 2024, iar în cadrul ceremoniilor, printre vedetele care au defilat pe covorul roșu, s-a aflat și Simona Mureșan, o tânără din Alba, plecată din micul oraș de la poalele Drăganei și care în prezent trăiește visul american chiar în Miami, unul dintre cele mai frumoase orașe din SUA.

În anul 2016, Simona a înființat împreună cu partenerul ei de afaceri din Los Angeles, Minh Collins, un festival de film, Hollywood Florida Film Festival, care i-a deschis foarte multe uși.

”Cannes este o experiență absolut magică! Sunt atât de multe filme excelente rulate pe marele ecran. Am participat și la proiecția filmului românesc, singurul film romanesc de altfel din competiție regizat de Emanuel Pârvu (sper să câștige ), mi-au dat lacrimile de emoție la final. Impresionant!

Am fost în sală și în proximitatea lui Nicolas Cage după proiecția filmului în care este actorul principal, de asemenea un film de mare anvergură. Chiar nu am cuvinte, sunt extrem de fericită și onorată să fiu aici pentru a 3-a oară”, a declarat Simona pentru ziarulunirea.ro.

Tot anul acesta, pe data de 7 martie, a avut loc cea de a 7-a ediție a evenimentului „Mujeres Exitosas de Alto Nivel” în Miami, eveniment la care Simona participă de câțiva ani: ”Fiind chiar cu o zi înainte de 8 Martie, am considerat că este momentul ideal pentru a o avea pe mama alături de mine la acest eveniment și am sărbătorit împreună 8 Martie pe Covorul Roșu. 8 martie este și ziua internațională a femeii de pretudindeni, prin urmare a fost un eveniment de mare anvergură aici și toate femeile prezente erau fericite, se felicitau și se bucurau împreună”, spune cugireanca.

A fost prima dată când tânăra a avut-o alături pe mama sa la un astfel de eveniment: ”Mereu îmi doream să mă însoțească și ea măcar o dată. A făcut o gramadă de poze, ce emoție și cred ce mândră se simțea ea. Inițial îmi era puțin teamă că nu va înțelege prea mult, dar a fost chiar bine, a înțeles și spaniola (evenimentul se ține în spaniolă deoarece implică comunitatea din America Latină). A fost super frumos, mi-am revăzut prietene din trecut”, mai spune Simona.

Simona a fost și ea premiată în 2019, în cadrul celei de-a doua ediții: ”Îmi aduc aminte când m-au contactat și mi-au dat vestea, am rămas surprinsă, mai ales pentru că îmi spuseseră că evenimentul este orientat spre comunitatea din America Latină. I-am și întrebat: Sunteți siguri? Eu sunt din România, au spus da sigur, ești pe lista de premiante și te invităm să participi la Gală. În momentul de față, sunt singura româncă din patrimoniul lor de femei de succes”, își amintește tânăra.

O data ce primești acest premiu, ești deja considerat ambasadorul lor și ești invitat în fiecare an la gală: ”Îmi place mult ideea de a susține și alte femei de oriunde ar fi ele, de a le încuraja și de a arăta că se poate să reușim și într-o țară străină. Eu sunt din Cugir, un oraș mic relativ și nu puteam decât să visez să ajung antreprenor în Miami, mai ales să fiu și recunoscută. Multă lume crede că este ușor, însă nu a fost. A fost nevoie de foarte multă muncă, determinare, nopți nedormite și multe eforturi.”

La Miami, cugireanca activează în două lumi total diferite, lumi dominate de bărbați: în domeniul dezvoltatorilor de imobiliare: ”Construim clădiri de birouri, shopping centers, depozite industriale imense, este destul de greu, doar bărbați în toate întâlnirile de afaceri, dar mă motivează și mai mult și nu mă las, stați să discutați și cu ardeleanca din Cugir, vedeți voi, glumesc bineînțeles. Dar sunt mândră că provin dintr-un oraș mic și îi educ pe toți de aici, toți vor să știe de Transilvania și mă întreabă despre legenda contelui Dracula. Le spun că este străbunicul meu, să nu mă supere că nu se știe niciodată ce se întâmplă după miezul nopții. Unul dintre colaboratorii și partenerii noștri mereu spune «Simona please go Dracula on everyone», se amuză tânăra.

Simona își ai în serios rolul de ambasador și le vorbește femeilor despre parcursul ei profesional, le încurajează în a-și continua drumul spre succes indiferent cum arată acesta și în ce domeniu: ”Ne susținem, ne ajutăm, este loc pentru toată lumea. Atâta timp cât faci totul cu pasiune și demnitate, sky is the limit. Sunt ferm convinsă că totul este posibil”.

Simona și-ar dori ca pe viitor să aducă festivalul și în România: ”Mi-a venit această idea chiar anul acesta în timpul ceremoniei din Miami. Această organizație este extinsă la nivel mondial, cred că următorul eveniment este în Mexico, au organizat și în Spania și alte țări din America Latină. În timpul ceremoniei, când au anunțat România și doar eu și mama eram acolo cu mâinile pe sus am zis … stai așa, putem și noi să organizăm și să premiem femeile din România pentru traiectoria lor și impactul lor pozitiv asupra societății. E ceva ce vreau să discut cu ei, să vedem cum putem pune în practică”.

În prezent, Simona se ocupă și de organizarea în noiembrie a Hollywood Florida Film Festival, un eveniment pe care l-a co-fondat împreună cu regizorul Minh Collins din Los Angeles, în urmă cu 9 ani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI