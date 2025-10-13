FOTO | O mașină a ars ca o torță la Mihalț: Cauzele, deocamdată, necunoscute
O mașină a ars ca o torță la Mihalț
Un incident s-a produs în noaptea de duminică spre luni la Mihalț.
O mașină a ars ca o torță pe o stradă din comună.
Într-o fotografie făcută la fața locului în dimineața zilei de luni, 13 octombrie 2025, se poate vedea în ce grad a fost afectată mașina respectivă.
Aceasta a devenit efectiv o epavă.
Cauzele acestui incident sunt, deocamdată, necunoscute.
