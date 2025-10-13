Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | O mașină a ars ca o torță la Mihalț: Cauzele, deocamdată, necunoscute

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

O mașină a ars ca o torță la Mihalț

Un incident s-a produs în noaptea de duminică spre luni la Mihalț.

O mașină a ars ca o torță pe o stradă din comună.

Într-o fotografie făcută la fața locului în dimineața zilei de luni, 13 octombrie 2025, se poate vedea în ce grad a fost afectată mașina respectivă.

Aceasta a devenit efectiv o epavă.

Cauzele acestui incident sunt, deocamdată, necunoscute.

