FOTO | O familie cu mulți copii din Căpud, care trăiește într-un container, a primit un sistem inverter de încălzire-răcire de la polițiștii locali din Teiuș, cu sprijinul administrației locale

O familie cu mulți copii din Căpud, care trăiește într-un container, a primit un sistem inverter de încălzire-răcire de la polițiștii locali din Teiuș, cu sprijinul administrației locale

O familie cu mulți copii din Căpud, care trăiește într-un container, a primit un sistem inverter de încălzire-răcire de la polițiștii locali din Teiuș, cu sprijinul administrației locale.

În fiecare an, acțiunea Poliției Locale Teiuș ,,Fă un bine celui de lângă tine” aduce zâmbete, bucurie și liniște pe fețele și în sufletele celor ce au nevoie de sprijin și atenție din partea semenilor lor!

,,Anul acesta, această acțiune a adus unei familii cu mulți copii din Căpud confortul mult așteptat! După ce, în urma demersurilor administrației locale teiușene, coordonate de primar, s-a reușit aducerea unui container de locuit, acum echipa formată din colegii de la Poliția Locală teiușeană, edilul localității, administrator public, viceprimar, consilier al primarului au contribuit financiar cu peste 1.300 lei la achiziționarea unui sistem inverter de încălzire-răcire care a fost montat pe container prin grija unui OM de meserie, cunoscut în Teiuș, care s-a implicat total în montarea echipamentului absolut necesar pentru asigurarea confortului copiilor ce și-au găsit astfel un adăpost și condiții bune de pregătire!

Felicitări colegilor noștri implicați care au făcut încă odată ,,un bine celui de lângă tine”, iar faptele bune vor continua la primăria Teiuș!”, au transmis reprezentanții administrației locale de la Teiuș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI