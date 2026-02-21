Politică Administrație

FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă

Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu a fost prezentat seniorilor care domiciliază în această zonă, a anunțat, sâmbătă, 21 februarie 2026, primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor. 

„Mediul prietenos, creat special pentru seniorii noștri, cu multă grijă și respect, este locul unde vor putea socializa și vor beneficia de servicii specifice (asistență medicală – recuperare prin masaj și kinetoterapie, recreere și petrecere a timpului liber, campanii de promovare a îmbătrânirii active etc).

De asemenea, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, se va oferi sprijin administrativ pentru accesarea drepturilor și beneficiilor sociale, precum și de orientare către servicii medicale și comunitare.

La prima întâlnire, am discutat probleme legate de cartierul Mihail Kogălniceanu (plimbarea animalelor de companie, amplasare unor bănci), transportul cu autobuzele electrice, situația economico-financiară a Sebeșului, precum și despre proiectele care se află în desfășurare în acest an”, a precizat primarul Dorin Nistor.

În această perioadă, centrul va funcționa două zile pe săptămână, urmând ca activitatea să fie dezvoltată prin intermediul Direcției de Asistență Socială Sebeș.

