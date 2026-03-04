FOTO | Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, operațional din 15 martie 2026: 240 de biciclete electrice inteligente și 60 de biciclete mecanice, disponibile. Lista stațiilor electrice
Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, operațional din 15 martie 2026: 240 de biciclete electrice inteligente și 60 de biciclete mecanice, disponibile
Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia va fi operațional din 15 martie 2026, au anunțat, miercuri, 4 martie 2026, reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
„Primăvara aduce o veste excelentă pentru albaiulieni și pentru turiștii care aleg să descopere farmecul municipiului Alba Iulia: începând cu data de 15 martie, vor putea utiliza 300 de biciclete inteligente, achiziționate de Primărie prin proiecte de mobilitate urbană finanțate cu fonduri europene.
Bicicletele au început deja să fie amplasate în stațiile din oraș, iar sistemul va deveni funcțional în data de 15 martie.
Noua rețea pune la dispoziție 240 de biciclete electrice inteligente și 60 de biciclete mecanice inteligente, disponibile în stații amplasate în puncte-cheie ale municipiului”, au precizat reprezentanții municipalității.
Stațiile electrice:
Str. Republicii – Intersecția cu Str. Tudor Vladimirescu – 20 biciclete
Str. Republicii – Alsting – 25 biciclete
Str. Republicii – Bazinul Olimpic – 30 biciclete
Bd. Revoluției – Sf. Ecaterina – 10 biciclete
Bd. Revoluției – Intersecția cu Bd. Transilvaniei – 30 biciclete
Bd. Revoluției – Intersecția cu Str. Cloșca – 20 biciclete
Bd. Revoluției – Intersecția cu Str. Vânătorilor – 10 biciclete
Bd. Revoluției – Intersecția cu Str. Calea Moților – 20 biciclete
Str. Gheorghe Pop de Băsești – 10 biciclete
Bd. Încoronării – Intersecția cu Str. Apulum – 10 biciclete
Bd. Încoronării – Intersecția cu Str. Take Ionescu – 20 biciclete
Bd. Încoronării – Gara CFR Alba Iulia – 35 biciclete
Stațiile independente energetic:
Bd. Ferdinand – Intersecția cu Str. Take Ionescu – 10 biciclete
Str. Ardealului – Intersecția cu Str. Calea Moților – 10 biciclete
Str. Ardealului – Intersecția cu Piața I.C. Brătianu – 20 biciclete
Str. I.C. Brătianu – Piața Alessandria – 10 biciclete
Str. Tudor Vladimirescu – Intersecția cu Str. Orizontului – 10 biciclete
Utilizarea este simplă și rapidă: cu ajutorul telefonului mobil și prin intermediul aplicației dedicate Nextbike (disponibilă în App Store și Google Play), închirierea se realizează în mai puțin de trei secunde, prin scanarea unui cod QR. Pentru utilizare este necesară crearea unui cont, pe baza următoarelor date: nume, adresă, telefon, e-mail și un cont bancar valid. Minorii sub 18 ani pot crea cont doar cu acordul părinților, iar copiii sub 14 ani nu pot utiliza sistemul.
Operare și investiție
Licitația privind serviciile de operare, intervenții și reparații a sistemului de bike-sharing „Alba Iulia VeloCity” a fost câștigată de asocierea Scope Systems – Next Bike SRL, singurul ofertant înscris. Valoarea contractului este de 5.566.414,96 lei, fără TVA, iar durata acestuia este de 4 ani.
Sistemul de bike-sharing „Alba Iulia VeloCity” include:
• terminale inteligente de încărcare a bicicletelor / panouri de acces independente energetic;
• stații de preluare și predare a bicicletelor;
• biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord;
• centru de operare cu sistem integrat hardware și software de gestiune și comunicații.
Program și condiții de utilizare
Bicicletele vor putea fi utilizate zilnic în intervalul orar 06:00 – 23:00.
Prima oră de utilizare este gratuită. Pentru depășirea timpului gratuit, se aplică următoarele tarife: 61 – 90 minute: 2 lei, 91 – 120 minute: 4 lei, 121 – 150 minute: 8 lei, 151 – 180 minute: 12 lei. Tariful crește progresiv până la 80 lei pentru intervalul 11 – 12 ore.
Nereturnarea bicicletei după 12 ore atrage o penalitate de 100 lei și sesizarea autorităților competente. Returnarea incorectă (la mai mult de 15 metri de stație) se sancționează cu 50 lei. De asemenea, există sancțiuni pentru producerea de daune sau distrugeri. Conturile utilizatorilor pot fi suspendate până la 180 de zile sau chiar anulate, iar persoanele responsabile vor suporta contravaloarea fiecărei daune produse. În cazurile de distrugeri, furturi de piese sau de biciclete, autoritățile competente (poliție, primărie etc.) vor fi notificate.
„Un pas înainte pentru un oraș mai verde”
„Prin implementarea sistemului „Alba Iulia VeloCity”, facem un nou pas important spre o mobilitate urbană modernă, prietenoasă cu mediul și adaptată nevoilor comunității. Proiectul contribuie la reducerea traficului auto, diminuarea poluării și încurajarea unui stil de viață activ și sănătos.
Invităm cetățenii și vizitatorii să profite de această oportunitate și să redescopere orașul, pe două roți”, au mai comunicat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
SCANDAL violent într-un imobil din Aiud: Un bărbat a fost arestat după ce și-ar fi atacat victima cu pumnii, picioarele și un cuțit. Ce s-a întâmplat
SCANDAL violent într-un imobil din Aiud: Un bărbat a fost arestat după ce și-ar fi atacat victima cu pumnii, picioarele și un cuțit. Ce s-a întâmplat Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat violent un alt bărbat într-un imobil din municipiul […]
FOTO | Apel în Dosarul Jafului de la Sibiu: Cei trei inculpați, dar și fosta concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner, la Curtea de Apel Alba Iulia
Apel în Dosarul Jafului de la Sibiu: Cei trei inculpați, dar și fosta concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner, la Curtea de Apel Alba Iulia La Curtea de Apel Alba Iulia se judecă, miercuri, 4 martie 2026, apelul în Dosarul Jafului de la Sibiu. În sala de judecată se regăsesc cei trei inculpați judecați […]
VIDEO | Mașini vandalizate pe străzile din Blaj: Tânăr de 20 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, internat în urma distrugerilor provocate
Mașini vandalizate pe străzile din Blaj: Tânăr de 20 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, internat în urma distrugerilor provocate Cel puțin două autoturisme ar fi fost avariate de un bărbat pe mai multe străzi din municipiul Blaj, în seara zilei de 3 martie 2026. Două videoclipuri surprinse în timpul incidentelor au fost trimise redacției […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CFR Călători: Aplicația de cumpărare a biletelor online nu va funcționa în noaptea de miercuri spre joi
CFR Călători: Aplicația de cumpărare a biletelor online nu va funcționa în noaptea de miercuri spre joi Aplicaţia de cumpărare...
FOTO | Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș
Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș Câinii de intervenție ai Salvamont România se...
Știrea Zilei
SCANDAL violent într-un imobil din Aiud: Un bărbat a fost arestat după ce și-ar fi atacat victima cu pumnii, picioarele și un cuțit. Ce s-a întâmplat
SCANDAL violent într-un imobil din Aiud: Un bărbat a fost arestat după ce și-ar fi atacat victima cu pumnii, picioarele...
FOTO | Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, operațional din 15 martie 2026: 240 de biciclete electrice inteligente și 60 de biciclete mecanice, disponibile. Lista stațiilor electrice
Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, operațional din 15 martie 2026: 240 de biciclete electrice inteligente și 60 de...
Curier Județean
ACCIDENT rutier pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Două autoturisme implicate. Un echipaj SMURD intervine de urgență
ACCIDENT rutier pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Două autoturisme implicate. Un echipaj SMURD intervine de urgență Un echipaj...
Exporturile scad în Alba față de luna anterioară, iar importurile se reduc: Comerțul exterior al județului, pe minus
Exporturile scad în Alba față de luna anterioară, iar importurile se reduc: Comerțul exterior al județului, pe minus Exporturile realizate...
Politică Administrație
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...