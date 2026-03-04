FOTO | Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, operațional din 15 martie 2026: 240 de biciclete electrice inteligente și 60 de biciclete mecanice, disponibile. Lista stațiilor electrice

Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, operațional din 15 martie 2026: 240 de biciclete electrice inteligente și 60 de biciclete mecanice, disponibile

Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia va fi operațional din 15 martie 2026, au anunțat, miercuri, 4 martie 2026, reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

„Primăvara aduce o veste excelentă pentru albaiulieni și pentru turiștii care aleg să descopere farmecul municipiului Alba Iulia: începând cu data de 15 martie, vor putea utiliza 300 de biciclete inteligente, achiziționate de Primărie prin proiecte de mobilitate urbană finanțate cu fonduri europene.

Bicicletele au început deja să fie amplasate în stațiile din oraș, iar sistemul va deveni funcțional în data de 15 martie.

Noua rețea pune la dispoziție 240 de biciclete electrice inteligente și 60 de biciclete mecanice inteligente, disponibile în stații amplasate în puncte-cheie ale municipiului”, au precizat reprezentanții municipalității.

Stațiile electrice:

Str. Republicii – Intersecția cu Str. Tudor Vladimirescu – 20 biciclete

Str. Republicii – Alsting – 25 biciclete

Str. Republicii – Bazinul Olimpic – 30 biciclete

Bd. Revoluției – Sf. Ecaterina – 10 biciclete

Bd. Revoluției – Intersecția cu Bd. Transilvaniei – 30 biciclete

Bd. Revoluției – Intersecția cu Str. Cloșca – 20 biciclete

Bd. Revoluției – Intersecția cu Str. Vânătorilor – 10 biciclete

Bd. Revoluției – Intersecția cu Str. Calea Moților – 20 biciclete

Str. Gheorghe Pop de Băsești – 10 biciclete

Bd. Încoronării – Intersecția cu Str. Apulum – 10 biciclete

Bd. Încoronării – Intersecția cu Str. Take Ionescu – 20 biciclete

Bd. Încoronării – Gara CFR Alba Iulia – 35 biciclete

Stațiile independente energetic:

Bd. Ferdinand – Intersecția cu Str. Take Ionescu – 10 biciclete

Str. Ardealului – Intersecția cu Str. Calea Moților – 10 biciclete

Str. Ardealului – Intersecția cu Piața I.C. Brătianu – 20 biciclete

Str. I.C. Brătianu – Piața Alessandria – 10 biciclete

Str. Tudor Vladimirescu – Intersecția cu Str. Orizontului – 10 biciclete

Utilizarea este simplă și rapidă: cu ajutorul telefonului mobil și prin intermediul aplicației dedicate Nextbike (disponibilă în App Store și Google Play), închirierea se realizează în mai puțin de trei secunde, prin scanarea unui cod QR. Pentru utilizare este necesară crearea unui cont, pe baza următoarelor date: nume, adresă, telefon, e-mail și un cont bancar valid. Minorii sub 18 ani pot crea cont doar cu acordul părinților, iar copiii sub 14 ani nu pot utiliza sistemul.

Operare și investiție

Licitația privind serviciile de operare, intervenții și reparații a sistemului de bike-sharing „Alba Iulia VeloCity” a fost câștigată de asocierea Scope Systems – Next Bike SRL, singurul ofertant înscris. Valoarea contractului este de 5.566.414,96 lei, fără TVA, iar durata acestuia este de 4 ani.

Sistemul de bike-sharing „Alba Iulia VeloCity” include:

• terminale inteligente de încărcare a bicicletelor / panouri de acces independente energetic;

• stații de preluare și predare a bicicletelor;

• biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord;

• centru de operare cu sistem integrat hardware și software de gestiune și comunicații.

Program și condiții de utilizare

Bicicletele vor putea fi utilizate zilnic în intervalul orar 06:00 – 23:00.

Prima oră de utilizare este gratuită. Pentru depășirea timpului gratuit, se aplică următoarele tarife: 61 – 90 minute: 2 lei, 91 – 120 minute: 4 lei, 121 – 150 minute: 8 lei, 151 – 180 minute: 12 lei. Tariful crește progresiv până la 80 lei pentru intervalul 11 – 12 ore.

Nereturnarea bicicletei după 12 ore atrage o penalitate de 100 lei și sesizarea autorităților competente. Returnarea incorectă (la mai mult de 15 metri de stație) se sancționează cu 50 lei. De asemenea, există sancțiuni pentru producerea de daune sau distrugeri. Conturile utilizatorilor pot fi suspendate până la 180 de zile sau chiar anulate, iar persoanele responsabile vor suporta contravaloarea fiecărei daune produse. În cazurile de distrugeri, furturi de piese sau de biciclete, autoritățile competente (poliție, primărie etc.) vor fi notificate.

„Un pas înainte pentru un oraș mai verde”

„Prin implementarea sistemului „Alba Iulia VeloCity”, facem un nou pas important spre o mobilitate urbană modernă, prietenoasă cu mediul și adaptată nevoilor comunității. Proiectul contribuie la reducerea traficului auto, diminuarea poluării și încurajarea unui stil de viață activ și sănătos.

Invităm cetățenii și vizitatorii să profite de această oportunitate și să redescopere orașul, pe două roți”, au mai comunicat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI