FOTO | Noul corp al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, realizat în proporție de 62%: Investiția, depusă spre finanțare prin Programul Operațional Sănătate. Lucrările, finalizate în acest an

Noul corp al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, realizat în proporție de 62%: Investiția, depusă spre finanțare prin Programul Operațional Sănătate. Lucrările, finalizate în acest an

Investiția privind construirea noului corp de clădire al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a fost depusă spre finanțare în cadrul Programului Operațional Sănătate 2021–2027. Documentația a fost transmisă, astăzi, către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene de către spital, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba.

Noul corp de spital va găzdui secțiile de oncologie medicală, radioterapie, hematologie, îngrijiri paliative și cardiologie intervențională și va avea heliport în zona superioară, pentru transferul rapid al pacienților în situații de urgență.

Cu această ocazie, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, alături de conducerea spitalului și de reprezentanții constructorului, a efectuat o vizită de lucru pe șantier pentru analizarea stadiului lucrărilor. În prezent, investiția este realizată în proporție de 62%, iar lucrările se desfășoară conform graficului.

În ultimele luni, fluxul financiar necesar continuării șantierului a fost asigurat de Consiliul Județean Alba, instituție în subordinea căreia funcționează spitalul.

La data de 4 martie 2026, lucrările la noul corp de clădire al Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia se desfășoară pe mai multe paliere:

– Se execută armarea diafragmelor pentru casa liftului heliportului și lucrări de armare și cofrare în zona parterului pasarelei.

– Se realizează zidăriile pentru camera Angiograf (etaj 5);

– Fațadele ventilate (Nord, Est și Vest) sunt executate la nivel de substrucție și termoizolație din vată minerală, urmând etapa de placare cu fibrociment;

– Se montează elementele vitrate la etajele 3 și 4 (parterul, etajul 1 și etajul 2 fiind deja finalizate);

– Se execută tavane din gips-carton la subsol și la etajele 1 și 2;

– Se realizează structura tavanelor în casele de scară la etajele 4 și 5;

– Se aplică glet pe pereții etajului 3;

– Se realizează alimentări și legături la tablourile electrice de nivel (subsol – etaj 3);

– Cablaje pentru sistemul „nurse call” la etajul 2;

– Montaj doze la etajul 3;

– Montaj socluri pentru detecție incendiu la etajul 2;

– Verificări și pozare cablu pentru sistemul de control acces până la etajul 4;

– Legături pentru clapete antifoc la etajul 1;

– Automatizări la centrala termică și pregătiri pentru punerea în funcțiune;

– Execuție trasee pentru alimentarea jaluzelelor;

– Se realizează montaj pentru unități de climatizare și centrale de tratare a aerului;

– Montaj tubulatură pentru aer proaspăt și aer viciat (subsol – etaj 4);

– Probe la sistemul de încălzire în pardoseală (subsol – etaj 5);

– Probe la instalațiile sanitare pentru rețeaua de alimentare cu apă rece, apă caldă și recirculare;

– Sectorizarea și alimentarea rețelei de hidranți interiori până la etajul 5;

– Trasare și montare rețea de gaze medicale la subsol și etajul 1.

Proiectul a fost inițiat prin finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență și a fost ulterior etapizat și transferat pe Programul Operațional Sănătate 2021–2027. Valoarea totală a finanțării nerambursabile pentru proiectare, execuție și dotare este de aproximativ 55 de milioane de euro. Lucrările au început la începutul anului 2025 și urmează să fie finalizate în cursul acestui an.

Investiția vizează construirea unui corp nou pentru spitalizare continuă, cu o capacitate de 90 de paturi, desfășurat pe o suprafață totală de 8.076 mp. Clădirea este amplasată în curtea spitalului și va fi conectată de celelalte corpuri printr-un tunel de legătură.

Structura funcțională a clădirii este gândită astfel:

• Subsol – departament de radioterapie (dotat cu echipamente specifice), spații tehnice, vestiare și adăpost de protecție civilă;

• Parter – internări, spitalizare de zi și ambulatoriu;

• Etajul 1 – hematologie (10 paturi) și zonă de chimioterapie pentru spitalizare de zi (31 de locuri);

• Etajul 2 – radioterapie (25 de paturi);

• Etajul 3 – oncologie medicală (30 de paturi);

• Etajul 4 – îngrijiri paliative (25 de paturi);

• Etajul 5 – cardiologie intervențională;

• Partea superioară – heliport medical.

Proiectul include și un ambulatoriu cu 4 cabinete de consultații, 4 săli de tratament, registratură și spații auxiliare.

Din punct de vedere al dotărilor, secția de cardiologie intervențională va beneficia de un angiograf și echipamente conexe. Pentru tratamentele oncologice vor fi instalate două acceleratoare liniare și un simulator CT, necesare efectuării radioterapiei la standarde moderne.

Clădirea va integra soluții eficiente energetic și surse regenerabile – panouri fotovoltaice și solare, centrale de tratare a aerului cu recuperatoare de căldură, sisteme de încălzire și răcire performante și un sistem BMS pentru monitorizarea și optimizarea consumurilor (HVAC, iluminat, curenți slabi).

Investiția va îmbunătăți considerabil calitatea serviciilor medicale oferite pacienților cu afecțiuni oncologice și cardiovasculare.

Radioterapia este o metodă esențială în tratamentul diferitelor tipuri de cancer. Ea utilizează radiații pentru a distruge celulele canceroase sau pentru a încetini creșterea acestora. Analiza datelor privind bolnavii cu patologie oncologică în evidența Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a relevat necesitatea de dezvoltare a serviciilor medicale în specialitatea oncologie, hematologie, precum și nevoia de dezvoltare a serviciului de radioterapie în cadrul unității medicale.

Cardiologia intervențională se referă la proceduri minim invazive care sunt utilizate în tratamentul bolilor cardiovasculare, precum intervenția de angioplastie coronariană cu sau fără implantarea de stenturi și arteriografia periferică.

Această secție le permite medicilor să diagnosticheze și să trateze rapid și eficient pacienții cu urgențe cardiace cum ar fi infarctul miocardic acut, unde timpul de intervenție constituie un factor important în evoluția favorabilă a acestuia.

Înființarea secției de cardiologie intervențională ar permite rezolvarea mai multor patologii în cadrul spitalului (precum patologia coronariană acută/cronică, patologia arterială periferică, tulburări de conducere intracardiacă), astfel încât numărul pacienților care trebuie transferați în alte centre să scadă semnificativ.

