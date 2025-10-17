FOTO | Nou lăcaș de rugăciune la Ghioncani, după incendiul din Noaptea de Înviere de anul trecut. Slujba punerii pietrei de temelie a avut loc
O nouă biserică urmează să fie construită în localitatea Ghioncani, județul Alba, după ce lăcașul de rugăciune a ars în Noaptea de Înviere de anul trecut.
Biserica urmează să fie construită la inițiativa bunilor credincioși din localitate. Comunitatea ortodoxă din zonă este formată din aproximativ 15 familii, iar ridicarea unui nou edificiu este necesară deoarece cele mai apropiate lăcașuri de cult sunt la 12, respectiv 14 kilometri, potrivit Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei.
,,Joi, 16 octombrie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a poposit în mijlocul credincioșilor din filia Ghioncani, parohia Întregalde I, protopopiatul Alba Iulia. Începând cu ora 11.00, Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici ce se va zidi în localitatea Ghioncani, județul Alba. Începând cu toamna anului 1994, comunitatea ortodoxă din parohia Întregalde I este păstorită de către părintele Teodor Moga.
Noul locaș de rugăciune din filia Ghioncani, parohia Întregalde I, protopopiatul Alba Iulia, va fi construit la inițiativa bunilor credincioși de aici. În prezent, comunitatea ortodoxă din localitate numără aproximativ 15 familii, ridicarea noului edificiu eclezial fiind necesară întrucât distanța până la cele mai apropiate locașuri de cult este de 12, respectiv 14 km. Vechea biserică din filia Ghioncani, datată la anul 1860, a ars în întregime în urma unui incendiu produs în primăvara anului 2024,” a scris Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, pe o rețea de socializare.
Citește și: Biserica de lemn din Ghioncani, construită în 1878, a ars în totalitate în Noaptea de Înviere
Reamintim că, biserica din Ghioncani, com. Intregalde era de o frumusețe rară și amplasată într-un loc de vis. A fost construită în 1860 și, din nefericire, a ars complet în Noaptea de Înviere a anului 2024.
