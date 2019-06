FOTO. Motocicliștii Lupii Sigidavei din Cugir, alături de victimele inundațiilor din Alba: „Nu închideți ochii, oameni buni. Ajutați!”

Gest minunat făcut de motocicliștii din Cugir, membrii clubului Lupii Sigidavei, dar și oamenii cu suflet mare care le sunt alături în toate acțiunile întreprinse de aceștia.

Bikerii nu au rămas indiferenți la suferința victimelor inundațiilor din Alba și s-au mobilizat exemplar pentru a da o mână de ajutor. Două zile consecutiv, luni și marți, tinerii s-au deplasat în zonele măturate de ape și au dus apă, alimente, saltele, dar și lopeți, găleți și cizme de cauciuc.

“E crunt… E dureros… Îți rupe sufletul în mii de bucăți… E incredibil cum ne pedepsește natura. Ce putem face altceva decât să privim neputincioși cum forța apei distruge tot în calea sa?

Ei da… PUTEM ! Putem măcar să dăm o mână de ajutor celor în suferință, chiar dacă uneori pare zadarnic.

Luni, noi, motocicliștii Lupii Sigidavei Cugir, ne-am mobilizat în câteva clipe ajutați de cei care ne sunt mereu alături, oameni minunați, cu suflet mare : Ghitzy Lucan, Farmacia Farmex, magazinul Dorido (Liberta), Dani Mity, Acitech Rom SRL, angajaților din mecanica IX UMC și cei anonimi cărora le spunem încă o dată JOS PĂLĂRIA.

Am pornit spre Răchita, Pianu de Sus, Săliștea, acolo unde puhoaiele apelor au distrus gospodării întregi, culturi, bunuri agonisite într-o viață.

Am dus apă, alimente, lopeți, găleți, cizme de cauciuc și saltele, celor aflați în necaz. Marți a fost cea de-a doua zi de acțiune, am ajuns în locurile în care luni nu am avut acces. Fără sponsorii noștri și fără cei care direcționează 2% către asociație, nu am fi putut face nici o acțiune.

Îndemnul nostru este : NU ÎNCHIDEȚI OCHII OAMENI BUNI! AJUTAȚI!”, au transmis reprezentanții clubului moto.