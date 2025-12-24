FOTO | Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie”

Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie”

În prag de sărbători, motocicliștii Lupii Sigidavei din Cugir au adus bucurie și speranță în casele oamenilor mai puțin norocoși, unde lipsurile sunt multe, iar cei mici poate nu mai visează că Moș Crăciun le va lăsa un dar sub brad.

Au pornit la drum cu inimile deschise și au ajuns în casele a 15 familii nevoiașe, cărora le-au oferit un mic sprijin și zâmbete: ,,Pentru noi, această acțiune înseamnă mai mult decât pachete… însemnă solidaritate, empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie”, spun tinerii.

,,Mulțumim tuturor celor care au fost parte din această faptă bună: colegi, prieteni, susținători și oameni cu suflet mare. Fiecare contribuție, a contat enorm.

Le suntem recunoscători și celor care ne susțin prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit (formularul 230). Datorită vouă tuturor, putem continua să aducem ajutor acolo unde este cea mai mare nevoie”, au transmis bikerii din Cugir.

Astăzi, în ajunul Crăciunului, la ora 11.00, motocicliștii îi așteaptă pe copii la bradul din fața Catedralei: ,,Lupii Sigidavei, împreună cu Moș Crăciun, îi așteaptă cu drag pe toți copiii. Am pregătit surprize pentru cei mici”, au anunțat tinerii.

Vă dorim tuturor Crăciun Fericit, liniște, sănătate și sărbători pline de bucurie alături de cei dragi!

