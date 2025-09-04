FOTO | Mobilizare exemplară pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu
Mobilizare pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator
Comunitatea din Alba se mobilizează pentru a-i sprijini pe frații Petru și Vasile Man din satul Popești-Întregalde, rămași fără locuință după un incendiu devastator.
Vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 16:00, în Parcul Feroviar din Teiuș, va avea loc o acțiune de strângere de ajutoare. Un voluntar din Întregalde va veni cu o dubă pentru a prelua donațiile oferite de cei care doresc să ajute.
Printre lucrurile de care este nevoie urgent se numără:
-lanterne, sisteme de iluminat solar (frații nu au curent electric), motorină sau benzină,
-unelte și materiale pentru construcții de urgență,
-alimente neperisabile,
-materiale de construcții,
-sprijin financiar.
Pentru obiectele mai mari precum aragaz, mașină de spălat, televizor, mobilier sau alte materiale, organizatorii vor veni direct la domiciliul donatorilor, pentru a facilita transportul.
Sprijinul financiar poate fi oferit direct celor doi frați sau prin transfer bancar, în conturile deschise la Banca Transilvania:
Cont IBAN Lei: RO84BTRLRONCRT0588831601
Cont IBAN Euro: RO34BTRLEURCRT0588831601
Primarul comunei Întregalde, Victoria Moga, a lansat și ea un apel emoționant către comunitate:
„Ne ridicăm ridicându-i pe alții! Pentru frații Man Petru și Vasile, singurii locuitori din satul Popești, un cătun izolat din comuna Întregalde, viața s-a schimbat într-o singură seară. Sâmbătă, un incendiu le-a mistuit complet casa, lăsându-i fără haine, fără bunuri și fără un acoperiș deasupra capului.
Tot ce au construit în ani de muncă s-a transformat în cenușă. Acum au nevoie de sprijinul nostru, al comunității care nu întoarce spatele în fața necazului. Orice ajutor contează: alimente neperisabile, haine, încălțăminte, materiale de construcție sau sprijin financiar. Toți pentru Întregalde, să le arătăm acestor oameni că nu sunt singuri.”
Pentru donații în bunuri sau detalii legate de nevoile urgente, cei interesați îi pot contacta direct pe frați la numărul de telefon 0761 022 946 – Man Petru.
