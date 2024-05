FOTO: Miruna Măda și Roberto Burța, cicliștii din Alba prezenți la celebra etapă de Cupa Mondială din Cehia

Miruna Măda și Roberto Burța sunt cei doi sportivi din Alba care au participat recent la cea mai disputată etapă de Cupa Mondială de Mountain Bike XCO, în Cehia, la Nove Mesto Na Moravě.

Roberto Burța (din Sebeș, legitimat la CSU Tg. Mureș) a concurat la categoria elite masculin si a terminat pe locul 103 în cea mai urmărită cursă (UCI EXO Elite Masculin) de la eveniment. Publicul numeros a ovaționat cei mai titrați cicliști din lume, proba fiind condusă de celebrii Tom Pidcock (Marea Britanie) și Nino Shcurter (Elveția). Mezina delegației „tricolore” Miruna Măda (originară din satul Geoagiu de Sus, comuna Stremț) a terminat pe poziția 71 (după o căzătură în zona de rockgarden, cu doar un tur în minus) cursa UCI XCO Juniors Series câștigată de slovaca Viktoria Chladonova, probă în care campioana europeană Serkezi Marusa Thereza a terminat pe locul 3.

„Să particip la o etapă de Cupă Mondială a fost dorința mea de când am început să concurez în cursele de XCO, iar să ajung la Nove Mesto, pe cel mai tehnic circuit, e chiar un vis împlinit. Am plecat în minte doar cu bucuria de a experimenta un asemenea traseu, dar la final așteptările mi-au fost depășite! A fost dificil, deoarece veneam la o săptămână după Campionatul Balcanic din Serbia, la două săptămâni de Campionatul European și la alte două de prima etapă de cupă din România, traseul de la Cheile Grădiștei fiind total nou și deloc ușor. Mă bucur că am făcut față la acest «maraton» de curse importante și sunt încrezătoare pe viitor. Le mulțumesc părinților mei, în special mamei mele care e tot timpul lângă mine, antrenorului meu Alexandru Avram, clubului meu CSM Mediaș și lui Attila Szakacs, care mă susțin enorm, dar și Federației Române de Ciclism care a avut încredere în mine. La Nove Mesto l-am avut alături pe Cristi Trif de la «Rock on Bike» din Baia Sprie, un om minunat care m-a încurajat și mi-a transmis încredere. Și a avut grijă ca bicicleta mea să meargă «rachetă» ceea ce a fost foarte important. La astfel de curse este crucial să ai un mecanic experimentat lângă tine, după fiecare antrenament bicicleta necesită o atenție specială ca să ai succes. Mi-ar plăcea ca mai multe fete să înceapă sa practice ciclismul de performanță, este un sport frumos care îți aduce satisfacții enorme”, a transmis Miruna Măda (sportivă din 2006, legitimată la CSM Mediaș).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI