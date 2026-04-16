FOTO | Ministrul Economiei, în vizită de lucru la Cugir: Programul SAFE, considerat o oportunitate importantă pentru dezvoltarea orașului

Viitorul economic al orașului Cugir a fost tema centrală a unei întâlniri desfășurate joi, 16 aprilie 2026  la sediul Primăriei cu ministrul Economiei, Irineu Darău.

Acesta a vizitat anterior fabricile de arme din orașul de la poalele Drăganei.

Discuțiile de la Primăria Cugir au vizat direcțiile strategice ale orașului și oportunitățile de finanțare prin programul european SAFE – Security Action for Europe.

„În cadrul dialogului, administrația locală a prezentat principalele proiecte de dezvoltare, cu accent pe consolidarea industriei locale și modernizarea infrastructurii publice și de agrement.

Printre prioritățile discutate se numără:

*dezvoltarea și modernizarea capacităților industriale, inclusiv cele două fabrici din Cugir, cu accent pe tehnologizare și eficientizare;

*extinderea spațiilor industriale prin realizarea unui nou parc industrial în sistem contractual, pentru atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă;

*preluarea în administrarea autorităților locale a unor obiective de interes public, respectiv Stadionul Nou, cabana Prislop și complexul Mistrețul, în vederea integrării acestora și a valorificării lor în conformitate cu prioritățile de dezvoltare ale comunității;

Programul SAFE, cu finanțare europeană dedicată consolidării capacităților economice și industriale, este considerat o oportunitate importantă pentru dezvoltarea orașului.

Întâlnirea de astăzi reconfirmă faptul că viitorul Cugirului se construiește prin parteneriat instituțional, investiții strategice și continuitatea unei tradiții industriale care trebuie dusă mai departe la standarde europene”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.

