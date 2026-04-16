FOTO | Ministrul Economiei, în vizită de lucru la Cugir: Programul SAFE, considerat o oportunitate importantă pentru dezvoltarea orașului

Ministrul Economiei, în vizită de lucru la Cugir: Programul SAFE, considerat o oportunitate importantă pentru dezvoltarea orașului
Viitorul economic al orașului Cugir a fost tema centrală a unei întâlniri desfășurate joi, 16 aprilie 2026 la sediul Primăriei cu ministrul Economiei, Irineu Darău.
Acesta a vizitat anterior fabricile de arme din orașul de la poalele Drăganei.
Discuțiile de la Primăria Cugir au vizat direcțiile strategice ale orașului și oportunitățile de finanțare prin programul european SAFE – Security Action for Europe.
„În cadrul dialogului, administrația locală a prezentat principalele proiecte de dezvoltare, cu accent pe consolidarea industriei locale și modernizarea infrastructurii publice și de agrement.
Printre prioritățile discutate se numără:
*dezvoltarea și modernizarea capacităților industriale, inclusiv cele două fabrici din Cugir, cu accent pe tehnologizare și eficientizare;
*extinderea spațiilor industriale prin realizarea unui nou parc industrial în sistem contractual, pentru atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă;
*preluarea în administrarea autorităților locale a unor obiective de interes public, respectiv Stadionul Nou, cabana Prislop și complexul Mistrețul, în vederea integrării acestora și a valorificării lor în conformitate cu prioritățile de dezvoltare ale comunității;
Programul SAFE, cu finanțare europeană dedicată consolidării capacităților economice și industriale, este considerat o oportunitate importantă pentru dezvoltarea orașului.
Întâlnirea de astăzi reconfirmă faptul că viitorul Cugirului se construiește prin parteneriat instituțional, investiții strategice și continuitatea unei tradiții industriale care trebuie dusă mai departe la standarde europene”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Premieră în sistemul penitenciar din România: Masterclass de gravură la Penitenciarul Aiud
Premieră în sistemul penitenciar din România: Masterclass de gravură la Penitenciarul Aiud În perioada 3–10 aprilie 2026, la Penitenciarul Aiud, în cadrul Proiectului „Arta în penitenciare”, a avut loc un Masterclass de gravură la care au participat 5 persoane private de libertate cu abilități artistice. Coordonatorul artistic al activității și președintele Fundației „Inter-Art” Aiud, Ștefan […]
FOTO | Carla Geantă și Maria Dumitrean, elevele din Alba care au fost premiate la Olimpiada Națională de Limba Franceză 2026
Carla Geantă și Maria Dumitrean, elevele din Alba care au fost premiate la Olimpiada Națională de Limba Franceză 2026 În perioada 6-10 aprilie 2026 s-a desfășurat, la Piatra Neamț, Olimpiada Națională de Limba Franceză. Județul Alba a fost reprezentat de următorii elevi: • SUCIU ANA ALEXANDRA, Școala Gimnazială Câmpeni/ CEX, a VII-a, prof. Budae Nicoleta […]
Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit. Cât costă benzina
Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit. Cât costă benzina Șoferii care au alimentat astăzi, 16 aprilie 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia. Totuși, o diferență consistentă, față de zilele trecut, se poate observa la motorină unde au existat reduceri semnificative de preț, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația
Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația Au început...
„Lista rușinii” 2026 | Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor
Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor Guvernul a hotărât, joi,...
Știrea Zilei
FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile...
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile...
Curier Județean
Politică Administrație
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la...
Opinii Comentarii
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se...