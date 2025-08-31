FOTO | Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și la gradul didactic II

Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și la gradul didactic II

În zilele noastre sistemul public de învățământ se află sub o critică și o presiune constantă, dar încă apar dovezi ale faptului că în România se face școală de calitate, că școala românească produce elite și are resursele necesare pentru a produce elite în continuare.

Un exemplu în acest sens, este cel al domnului profesor doctor Mihai-Octavian Groza, titular al catedrei de istorie de la Liceul German Sebeș care, la sfârșitul lunii august 2025, a reușit performanța de a obține gradul didactic II cu nota maximă (aceasta după ce, în anul 2021, a obținut titulatura în învățământul preuniversitar, iar în anul 2022 a promovat examenul de Definitivat, primul grad didactic, tot cu nota maximă).

Mihai-Octavian Groza este unul dintre cei mai îndrăgiți profesori ai județului Alba, calitate confirmată de elevii și absolvenții domniei sale, valorile morale și personale promovate fiind un garant al acestui statut. Domnia sa este profesor al Liceului German Sebeș din anul 2021, anul titularizării în învățământul preuniversitar, fiind unul dintre cei mai reprezentativi profesori ai județului Alba, cu rezultate remarcabile obținute, alături de elevi, la examenele, olimpiadele și concursurile școlare.

Din anul 2022 este doctor în istorie, titlul de doctor fiind obținut cu distincția „Summa cum laude” pentru o lucrare dedicată unirii Transilvaniei și Banatului cu Regatul României.

În paralel cu activitatea didactică, domnul profesor Mihai-Octavian Groza este și membru al Institutului de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocșan” Cluj-Napoca, activitatea de cercetare fiind încununată de cele 20 de volume și peste 300 de articole și studii științifice publicate atât în limba română, cât și în limba engleză, germană și italiană. Mihai-Octavian Groza este președinte al Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș și realizator de emisiuni culturale în cadrul postului regional de televiziune „Carolina TV”.

Îl felicităm pe domnul profesor doctor Mihai-Octavian Groza pentru rezultatele obținute, dar mai ales pentru faptul că a decis să rămână, în continuare, în sistemul public de învățământ, să facă performanță alături de elevii domniei sale, în ciuda provocărilor care se ridică în fața acestui sistem.

